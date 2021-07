Dave Brailsford: “Nog niet neerleggen bij heerschappij Tadej Pogacar”

Interview

Voor de start van deze Tour de France werd er nog met vrees naar de kracht in de breedte van INEOS – Grenadiers gekeken. Met vier kopmannen voor het klassement kon de Britse formatie een ware plaag voor de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic worden. Inmiddels is Roglic weggevallen. Pogacar blijkt outstanding te zijn, terwijl INEOS – Grenadiers alleen nog Richard Caparaz in de rangschikking heeft staan.

Met een achterstand van 5’01 op Pogacar lijkt het dat de Ecuadoraan ook al op een onoverbrugbare achterstand staat. De tweede man van de Britten in de rangschikking is Richie Porte op ruim 22 minuten, terwijl Geraint Thomas door de gevolgen van zijn valpartij in de derde rit ook helemaal uit het klassement is weggevallen. Voorbij de finish in Le Grand Bornand sprak WielerFlits met teammanager Dave Brailsford. Hij blijft optimistisch.

Hoe kijkt u naar de prestatie van Pogacar die vandaag alle klassementsrenners na een aanval van 34 kilometer op 3’20 rijdt?

Brailsford: “Ik denk dat we ver in de wielergeschiedenis terug moeten gaan om een vergelijkbare prestatie te vinden. Tadej verdient alle credits. Hij staat op een ander niveau dan al zijn concurrenten. Je moet ook moed hebben om zo’n actie op 34 kilometer van de streep te beginnen. Daar heb ik veel respect voor.”

Wat betekent deze uithaal van Pogacar voor jullie ploeg?

“We zullen moeten blijven vechten. Voor deze Tour had ik al een ronde verwacht waarin volop aangevallen zou worden. Tot dusver is het een ongelooflijk mooie ronde. De eerste week was al ongekend zwaar. Als ik zie hoe er vrijdag naar Le Creusot en zaterdag naar Le Grand Bornand is gekoerst, dat is ongelooflijk. Dit soort ritten vergt van iedereen enorm veel krachten. Als iedereen met deze intensiteit in de rest van de Tour blijft koersen, dan vraag ik me af wie er over twee weken nog overblijft. Ik denk dat we in de afgelopen jaren nooit zo’n zware Tour hebben gezien. Daardoor kan het nog heel spannend worden. Wij gaan deze Tour vanaf nu ook van dag tot dag bekijken. Er kan nog heel veel gebeuren. Wij zullen zeker blijven strijden.”

Denkt u dan dat er nog kansen zijn tegen deze ongenaakbaar ogende Pogacar?

“Hij is momenteel veruit de sterkste renner in deze Tour, maar het is nog een lange weg tot Parijs. Er komen nog veel zware etappes. De intensiteit ligt heel hoog, maar daarnaast gebeurt er met iedereen ook het een of ander. We hebben topfavorieten als Geraint Thomas en Primoz Roglic al weg zien vallen in het klassement. Iedereen verwachtte een nieuw duel tussen Pogacar en Roglic. Die strijd was na drie dagen al ten einde. Pogacar domineert nu, maar dat wil niet zeggen dat hem niks kan overkomen. Wij moeten gewoon blijven vechten voor onze positie.”

Het is nu duidelijk dat Richard Carapaz binnen jullie ploeg de onbetwistbare leider is?

“Het is duidelijk dat hij de sterkste van ons team is. Hij toont lef. Op weg naar Le Creusot en Le Grand Bornand heeft hij twee dagen lang het aangedurfd om in de aanval te gaan. Ik hou van die instelling. Ik denk dat we die moed in de ploeg moeten houden. We moeten ons niet nu niet gaan neerleggen bij de heerschappij van Pogacar, maar realiseren dat na iedere bocht de situatie totaal anders kan zijn.”