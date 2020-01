Dave Brailsford: “Niemand mag Chris Froome onderschatten” maandag 6 januari 2020 om 18:18

Dave Brailsford heeft nog altijd de hoop dat Chris Froome eind juni in goede vorm aan de start staat van de Tour de France. “Niemand mag Chris onderschatten”, zegt de ploegbaas van Team Ineos. “Hij zal er met de ploeg echt alles aan doen om te zorgen dat we op zaterdag 27 juni zo goed mogelijk in Nice aan het vertrek staan.”

Tegenover La Gazzetta dello Sport wil Brailsford niet hardop zeggen of Froome daadwerkelijk de Tour de France gaat halen. “We zullen er alles aan doen om klaar te zijn voor de Tour. Na zijn ongeluk heeft Chris ongelooflijk hard gewerkt. Hij zet alles op alles om zeven grote rondes te winnen”, aldus de manager.

Donderdag vervolgt de Britse kopman zijn revalidatie op trainingskamp op Gran Canaria. Het grote deel van de Team Ineos-trainingsgroep op het Canarische eiland zal daar blijven tot 20 januari, maar Froome blijft nog een extra week. Hij wil meer kilometers in de benen en is ook van plan om tijdrittrainingen op te pakken.

Volgens La Gazzetta wordt voor Froome gedacht aan een comeback in het peloton in de periode van eind februari en begin maart, al is dat wel grotendeels afhankelijk van zijn vooruitgang deze maand. Dit weekend nog sprak Froome tegen dat hij een terugslag zou hebben gehad in zijn herstel.