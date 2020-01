Chris Froome: “Mijn herstel gaat wél goed” zondag 5 januari 2020 om 19:54

Chris Froome zou het trainingskamp van Team Ineos hebben verlaten en hij zou een tegenslag hebben gehad in zijn herstel. Niet waar, schrijft de Britse kopman op zijn sociale media. “Mijn herstel gaat wel goed en ik maak mij op voor mijn volgende trainingskamp vanaf donderdag”, zegt hij.

Recent kwam naar buiten dat bij Team Ineos zorgen waren over de revalidatie van Froome, die nog altijd herstellende is van zijn zware valpartij tijdens het Critérium du Dauphiné afgelopen jaar. De blik van de 34-jarige Brit en zijn ploeg was gericht op deelname aan de komende Tour de France, maar dat zou door de terugslag op de tocht staan.

Nu heeft Froome zelf gereageerd. Hij ontkent dat hij een trainingskamp van de miljoenenploeg heeft verlaten. “Ik hoop dat ik dit recht kan zetten. Ik was voor het laatst op trainingskamp in december”, aldus Froome. Komende week vervolgt hij naar eigen zeggen dus zijn voorbereiding op het 2020-seizoen.