‘Dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert blijven knechten, toont hun klasse’

Twee wereldtoppers die in de Tour de France dienstbaar blijven voor hun team, het is een uniek beeld aan het worden. Mathieu van der Poel verzorgt keer op keep de lead-outs voor Jasper Philipsen en Wout van Aert, die vandaag weliswaar voor eigen kans ging, is bergop van goud waarde voor geletruidrager Jonas Vingegaard. Dat en meer hoor en zie je in de WielerFlits Update!

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine

Spoorboekje

0:04 – Intro

0:44 – Dominante sprint van Mads Pedersen

2:38 – Vroege vlucht geen schijn van kans

3:57 – Jumbo-Visma in functie van Wout van Aert

5:43 – Jasper Philipsen grijpt net naast zege

6:40 – Mathieu van der Poel in dienende rol

10:50 – Sterke Dylan Groenewegen

12:44 – Abandon Mark Cavendish

15:54 – Mysterie rond de fiets van Van der Poel

17:23 – Speciale startplaats voor familie Van der Poel

18:42 – Spektakel op Puy de Dôme?

21:07 – Romain Bardet en ‘zijn’ Puy de Dôme

22:16 – Klassementsrenners of vluchters?

23:57 – Outro

“Het is bijzonder dat iemand van het kaliber Van der Poel zich al de hele Tour aan het wegcijferen is. Van der Poel had hier ook gewoon zelf kunnen meedoen voor de overwinning”, vertelt Zeger. Maxim gaat akkoord: “Zeker, Van der Poel is iemand die het hele jaar lang zonder discussie kopman zou kunnen zijn in elke koers. Ook in de Tour dus. Hetzelfde geldt voor Van Aert, die in de Tour zijn ploeggenoot Jonas Vingegaard nauw bijstaat in het gebergte.”

Rit acht van de Ronde van Frankrijk werd gewonnen door Mads Pedersen. De sterke Deen kon op een oplopende finish groenetruidrager Philipsen en de aanstormende Van Aert afhouden. De zege van Pedersen komt natuurlijk aan bod in de WielerFlits Update. Daarnaast vertellen Maxim en Zeger over de teleurstelling van Philipsen en Van Aert, die beiden net tekort kwamen in Limoges.

En verder…

Bespreken de mannen de sprint van een aantal andere sprinters, waaronder Nederlander Dylan Groenewegen. Tot slot wordt er vooruitgeblikt op de etappe van zondag. Krijgen we vuurwerk op de Puy de Dôme? Vergroot Vingegaard zijn voorsprong, of slaat Tadej Pogacar nog eens terug? Maxim en Zeger geven hun visie.