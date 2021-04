Darwin Atapuma laat weer eens van zich horen: Colombiaan wint in Ronde van Colombia

Wielerflits Kort

Het is alweer even geleden dat we iets van Darwin Atapuma hebben gehoord. Na zijn succesjaar bij BMC in 2016, waarin hij negende werd in de Giro d’Italia en een rit won in de Ronde van Zwitserland, verdween de Colombiaan langzaam van het podium. Vandaag won Atapuma na vijf jaar weer eens: de Colombiaan won de achtste etappe in de Ronde van Colombia.

Bovenop de Alto del Vino bleek de renner die tegenwoordig uitkomt voor het continentale Colombia Tierra de Atletas de beste te zijn. Angel Alexander Gil en Jose Hernandez Tito werden naar de plaatsen twee en drie verwezen.

Tito werd even later alsnog het podium op geroepen: hij nam de leiderstrui over van Juan Pablo Suarez.