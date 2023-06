Winnen verveelt López nog niet: ‘Superman’ boekt achtste ritzege in Ronde van Colombia

Miguel Ángel López heeft voor de vijfde opeenvolgende dag gewonnen in de Ronde van Colombia. De 29-jarige renner, die tegenwoordig uitkomt voor Team Medellín-EPM, was in een sprint bergop de sterkste van een klein groepje. Het is voor López zijn achtste ritzege in de ronde waarvan negen etappes verreden zijn.

De achtste etappe van de Vuelta a Colombia ging van La Pintada naar Cañasgordas. De eerste 120 kilometer waren vlak, maar daarna begon het klimwerk. Eerst moest bijna dertig kilometer geklommen worden aan vijf procent. Na een korte afdaling, volgde dan een klimmetje van vijf kilometer aan vijf procent. Vervolgens kwam er een lange afzink, maar de laatste drie kilometer liepen weer omhoog aan een kleine zes procent.

Jarlinson Pantano (en een hond) in de kopgroep

In het eerste deel van de wedstrijd reed een kopgroep weg, waaruit twee renners overbleven: Andrés Liber Mancipe (GW Shimano-Sidermec) en… Jarlinson Pantano (EPM-Scott). De voormalig WorldTour-prof, die onlangs zijn rentree maakte na een dopingschorsing van vier jaar, kwam samen met zijn metgezel als eerste aan de voet van het laatste klimmetje naar de streep. Een elitegroepje met onder meer López volgde echter op minder dan een minuut.

Mancipe trok al vroeg op de slotklim door, waardoor Pantano op een gaatje kwam te zitten. De renner van GW Shimano-Sidermec had wel iemand anders aan zijn wiel: een loslopende hond. Tientallen meters bleef het dier Mancipe achtervolgen, maar uiteindelijk wist de renner de hond af te schudden. Pantano was echter nog niet definitief afgehaakt: hij kon na het incident weer aansluiten en nam richting de slotkilometer resoluut de kop.

López regelt de sprint

Hij kon echter niet voorkomen dat een elitegroepje, onder aanvoering van geletruidrager López, in de laatste kilometer terugkwam. Het zou een sprint met dit selecte gezelschap worden. In die sprint ging López van kop af aan en zag hij niemand meer voorbijkomen. De achtste ritzege van deze ronde was een feit voor Superman.