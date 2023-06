Negen op tien: eindwinnaar López sluit Ronde van Colombia in stijl af met tijdritzege

Miguel Ángel López heeft de afsluitende tijdrit van de Ronde van Colombia op zijn naam geschreven. De Colombiaan, die negen van de tien ritten (inclusief proloog) won, is vanzelfsprekend ook de eindwinnaar van de ronde.

De Vuelta a Colombia eindigde zondag met een individuele tijdrit van 42 kilometer. De eerste drie kilometer liepen stevig omhoog, maar daarna ging de chronoproef vooral over dalende en vlakke wegen. De eindzege leek al zeker voor Miguel Ángel López, maar kon hij ook zijn negende dagzege behalen?

De geletruidrager was in ieder geval uitstekend onderweg. Hij haalde de twee minuten voor hem gestarte Wilson Estiben Peña, zijn naaste belager in het algemeen klassement, ver voor de finish al in en stoomde vervolgens ook voorbij Angel Alexander Gil, vierde in de algemene rangschikking. Rodrigo Contreras, de nummer drie in het klassement, zette echter ook een bom van een tijd neer. Hij deed meer dan tweeënhalve minuut beter dan Aldemar Reyes, die tot dan in de hot seat zat.

Het was vervolgens wachten op López. De kopman van Medellín-EPM stelde niet teleur en versloeg Contreras met 38 seconden verschil. Laatstgenoemde steeg wel een plaatsje in het algemeen klassement: hij werd tweede, voor Peña. De eindzege ging vanzelfsprekend naar López, die enkel de tweede etappe niet wist te winnen. Hij eindigde toen als tweede.