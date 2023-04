Dario Cataldo na twee weken ontslagen uit ziekenhuis, lange revalidatie wacht

Dario Cataldo heeft twee weken na zijn zware crash in de Ronde van Catalonië het ziekenhuis mogen verlaten. Dinsdag mocht de ervaren Italiaan van Trek-Segafredo weer naar huis. Voor Cataldo wacht een lange revalidatie. Zo zal hij nog anderhalve maand een brace moeten dragen.

Cataldo bleek bij een valpartij in Catalonië zijn linker heupkop, rechter acetabulum (het ‘kogelgewricht’ van de heup), meerdere ribben en zijn linker sleutelbeen te hebben gebroken. Daarnaast had hij twee breuken in de lumbale wervelkolom.

Afgelopen vrijdag kreeg Cataldo nog een ingreep aan zijn wervelbreuken (L1 en L2) en zijn sleutelbeen. Dat betekent dat hij meerdere operaties achter de rug heeft. Zijn revalidatie zal nog maanden gaan duren. De eerste veertig dagen zal hij nog een nekbrace moeten dragen, maar in die periode kan hij al wel starten met fysiotherapie. Hoe lang het herstel daarna nog gaat duren, is nog niet bekend.

“Ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik nog leef, en dat er geen catastrofale consequenties zijn. Het kon nog erger”, zei Cataldo eerder vanuit het ziekenhuisbed.

