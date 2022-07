Danny van Poppel: “Wil Fabio Jakobsen naar overwinning op EK wielrennen loodsen”

Fabio Jakobsen en Danny van Poppel zijn twee blikvangers in de Nederlandse selectie voor het EK wielrennen in München. Dat heeft Van Poppel na afloop van de Tour de France verteld aan de NOS. “Daar heb ik wel heel veel zin in”, geeft hij aan.

Over de Nederlandse ploeg voor het Europees kampioenschap is nog niets bekend, maar Van Poppel praatte in Parijs zijn mond voorbij toen hem gevraagd werd naar zijn volgende doel. “Dat wordt het EK met Fabio. We hebben afgesproken dat we het EK gaan doen en daar heb ik wel heel veel zin in. Fabio is een wereldsprinter en ik hoop hem naar de overwinning te loodsen”, legt de coureur van BORA-hansgrohe, die zich dit seizoen heeft omgeschoold tot lead out, uit.

Dat bondscoach Koos Moerenhout een sprinter en een lead out heeft aangewezen voor het EK, is niet heel raar. Het 207 kilometer lange parcours tussen Murnau am Staffelsee en München kent een volledige vlakke finale en is gesneden koek voor sprinters. De EK-wegwedstrijd voor elite mannen staat gepland voor zondag 14 augustus.

Fabio Jakobsen gaat het in Duitsland opnemen tegen een toekomstige ploeggenoot bij Soudal-Quick-Step (de nieuwe naam van de ploeg-Lefevere in 2023, red.). Tim Merlier is namelijk de kopman van de Belgische ploeg op het EK.