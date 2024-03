donderdag 21 maart 2024 om 12:08

Danny van Poppel verrast: “Lead out of sprinter: je zit in dezelfde hectiek”

Video Danny van Poppel maakt tegenwoordig vooral furore als lead out, maar mag af en toe ook zelf nog de sprinthonneurs waarnemen. Dit was woensdag het geval in de Classic Brugge-De Panne en de 30-jarige Nederlander stelde met een derde plaats zeker niet teleur.

Na afloop keek Van Poppel met WielerFlits terug op de Belgische sprinterskoers. “Normaal was het plan om voor Sam Welsford te gaan, maar we raakten elkaar kwijt. Sam zat in een tweede groep. Toen zeiden ze dat ik zelf mocht gaan sprinten.”

“We hebben de wedstrijd in handen genomen en hard gewerkt. Ik dacht: als we nog top-10 kunnen sprinten, gaan we niet met lege handen naar huis. Maar dat ik er zo dichtbij zou zijn… Dat wist ik ook niet. Ik sta op het podium met twee wereldtoppers. Het is prima.”

Van Poppel trekt normaal de sprint aan, maar moest nu dus zelf sprinten. Is het lastig om de switch te maken? “Eigenlijk is het hetzelfde. Als sprinter probeer je tijdens de koers iets anders te rijden, om wat meer energie te sparen. Nu hield ik ook Sam uit de wind, maar verder maakt het niet uit. Je zit als lead out of sprinter toch in de hectiek.”

Van Poppel kijkt na zijn derde plaats in De Panne ook alweer vooruit. Heeft hij ambities voor de komende voorjaarsklassiekers? “Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen zijn wel koersen die me moeten liggen, maar ik richt me daarna weer op de lead out en sprints in de Ronde van Turkije en de Giro d’Italia. Dat is het grote doel met de sprinttrein” besluit de Nederlander.