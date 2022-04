Danny van Poppel tweede: “In mijn hoofd was ik nog iets te veel knecht”

Interview

Net niet voor Danny van Poppel in de Scheldeprijs. De Nederlander van BORA-hansgrohe was niet eens aan de start gekomen om voor eigen kansen te rijden, dus kon hij achteraf wel leven met die dichtste ereplaats. “Iedereen keek in de finale naar ons, wat het extra moeilijk maakte”, vertelt hij achteraf aan WielerFlits.

Het zag er nochtans lang goed uit voor de jongens van BORA-hansgrohe. Ploegleider Jean-Pierre Heynderickx had zijn jongens blijkbaar goed gebriefd, want ze zaten met vier pionnen mee in de eerste waaier van vijftien man. Zowel Jordi Meeus, Ryan Mullen, Sam Bennett als Van Poppel hadden de slag niet gemist. Meer dan eender welke andere ploeg.

“Het was typisch waaierrijden zoals we dat in Nederland kennen”, lacht Van Poppel. “Je weet dan wat je te doen staat: vechten voor je plek en brutaal zijn. Altijd meedraaien, om zeker niet gelost te worden. En op een gegeven moment waren we dan weg, dus was het eerste doel geslaagd.”

Sam Bennett

Alleen… Met z’n vieren voorin zitten, bleek niet altijd een voordeel. “Het begon al toen de achtervolgers weer op een minuut, en later dertig seconden kwamen. Iedereen begon te stressen en keek naar ons. En later, toen Kristoff op de Broekstraat demarreerde, gingen alle neuzen weer in onze richting. Dan is het een beetje gokken. Ik had net een aanval gedaan, dus ik wilde niet wéér direct op het wiel springen en iedereen in mijn spoor meebrengen. Dus was het even pokeren.”

Gezien zijn voorgeschiedenis was het niet onlogisch dat de ploeg alles op kopman Sam Bennett zette. De Ier ging ook vorig seizoen goed mee in de waaiers en strandde toen nog op de dichtste ereplaats. Deze keer ging het licht in volle finale uit. Verrassend? “Sam voelde zich niet goed, dat had hij al eerder aangegeven. Maar ik heb hem toch het vertrouwen proberen geven dat ik voor hem zou werken. Ik weet als geen ander dat je als sprinter ook met slechte benen nog kunt winnen. Maar in de laatste ronde ging het echt niet meer. Dan hebben we de switch gemaakt.”

Lead out

Niet evident voor Van Poppel, die bij BORA-hansgrohe juist meer in dienst van Bennett wilde rijden. De Nederlander voelde dat op het hoogste niveau winnen soms moeilijk werd en wilde alles op de Ier zetten. Dat hij vandaag weer moest switchen naar de rol van afwerker, maakte het niet simpel. “Ik was in mijn hoofd nog iets te veel knecht, waardoor ik misschien niet op het juiste moment meezit. Ik weet dat ik snel ben, maar als sprinter heb je maar een paar golden bullets. Ik voelde me een van de sterksten, maar het was niet gemakkelijk om de juiste keuzes te maken.”

Moeten we daaruit opmaken dat Van Poppel voorlopig geen kansen meer voor zichzelf zal krijgen? “Niet meteen, nee. De klassiekers zijn nu voorbij, dus dat wordt moeilijk. Maar pas op, deze tweede plaats is ook een opsteker. Ik had vooraf niet verwacht dat ik een eigen resultaat zou halen, dus dan is dit heel goed. Een opsteker, maar ik vind het vooral leuk om nu de lead outs te doen.”