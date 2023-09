vrijdag 8 september 2023 om 16:53

Danny van Poppel na ritwinst in Tour of Britain: “Ik heb mijn kans gegrepen”

Danny van Poppel mocht voor de tweede keer dit seizoen zijn handen in de lucht steken. De Nederlander, normaal lead-out van Sam Bennett, mocht voor zijn eigen kans gaan in de zesde etappe van de Tour of Britain en greep deze met beide handen aan door Ethan Vernon in een millimetersprint te kloppen.

“Het voelt geweldig, ik ben heel blij om te winnen”, begon hij in het flashinterview na afloop. “Het is lastig om Jumbo-Visma te kloppen. Het is leuk om een van de beste ploegen en sprinters te verslaan.” Van Poppel kreeg vandaag de ruimte om voor zijn eigen kans te gaan. “Sam (Bennett, red.) was lead-out. Hij voelde zich niet top, dus ik heb mijn kans gepakt.”

Uiteindelijk wist de 30-jarige coureur naar de winst te sprinten door Vernon ternauwernood te verslaan. “Het was heel nipt. Mijn jump was heel belangrijk. Ik weet dat ik daar goed in ben, het timen enzo. Ik denk dat dat me de overwinning heeft opgeleverd. Het is mooi om iemand als Vernon, die wereldkampioen op de baan is, te kunnen verslaan.”

Topvorm

Van Poppel liet de afgelopen periode al zien in topvorm te zijn, door bijvoorbeeld een goede klassering in de Ronde van Duitsland. “Na de Tour de France voelde ik me echt goed. Die vorm heb ik proberen door te trekken. Drie jaar geleden besloot ik om lead-out te worden. Dat heeft me veel rust gegeven. Nu kan ik af en toe mijn kans pakken wanneer Bennett zich niet goed voelt of wanneer de rit wat lastiger is”, aldus de sprinter.

Tot slot blikte Van Poppel nog vooruit naar de komende lastige etappe in de Tour of Britain. “In de Ronde van Duitsland klom ik goed. Steile, explosieve beklimmingen liggen me goed. Maar INEOS Grenadiers heeft Tom Pidcock, dus die zullen er alles aan doen om mij te lossen. Het wordt een belangrijke dag”, besloot hij.