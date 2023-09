Julian Dubbeld • vrijdag 8 september 2023 om 16:51

Danny van Poppel klopt Ethan Vernon in millimetersprint in Tour of Britain, Kooij vierde

Danny van Poppel heeft de zesde etappe in de Tour of Britain gewonnen. De Nederlander van BORA-hansgrohe klopte Ethan Vernon, die uitkwam voor de Britse nationale selectie, met enkele millimeters, en Tord Gudmestad van Uno-X. Olav Kooij moest dit keer genoegen nemen met de vierde plek.



De zesde rit in de Tour of Britain was opnieuw een etappe voor de sprinters. Tussen Southend-on-Sea en Harlow stonden er 146 redelijk vlakke kilometers op het menu. De beklimming van Ship Road op vijftig kilometer van de streep was de enige hindernis van de dag, maar die beklimming was niet zwaar genoeg om verschillen te forceren.

In de openingsfase duurde het geruime tijd voordat er een ploeg wegreed. Joren Bloem, Kamil Malecki en Abram Stockman roerden zich in de eerste kilometers, maar zouden nooit heel ver wegrijden om tegenaanvallen in het peloton uit te lokken. Daardoor zou het pas een kilometer of zestig duren voor er echt een vroege vlucht wegreed.

In die vroege vlucht zaten weer twee renners van Tour de Tietema-Unibet. Stockman was – weer – mee, evenals Hartthijs de Vries. Danny van der Tuuk, Jack Rootkin-Gray, William Tibdall maakten de vlucht van de dag compleet. Kans maken op de ritzege zouden ze echter opnieuw niet, aangezien Jumbo-Visma het peloton weer in een stevige greep hield. Tidball en Van der Tuuk vielen weg uit de kopgroep door een lekke band, terwijl Rootkin-Gray simpelweg moest lossen.

Late demarrage Peyskens

Zo bleeft het tweetal van Tour de Tietema-Unibet over. De Vries en Stockman weerden zich kranig, maar door de inspanningen van Jumbo-Visma werd het duo op veertien kilometer van de streep ingerekend, en het peloton mocht opnieuw zich gaan opmaken voor een massasprint. Fernando Gaviria zou daarin geen rol gaan spelen: de Colombiaan kwam op acht kilometer van de finish ten val.

Niet iedereen had zich echter neergelegd bij een sprint. De Belg Dimitri Peyskens van Bingoal WB koos met nog ongeveer 6,5 kilometer te gaan voor de aanval en reed al gauw een seconde of vijftien bij elkaar. Even leek Peyskens roet in het eten van de sprinters te gaan gooien, maar toen het peloton echt in gang schoot bleek hij kansloos, en met drie kilometer te gaan werd de Belg weer gegrepen door het peloton.

Beslissing in millimetersprint

INEOS Grenadiers nam vervolgens brutaal de kop, maar Jumbo-Visma kwam er in de slotkilometer toch nog overheen. Daarachter werd het peloton echter opgeschrikt door een valpartij. Wout Van Aert begon aan zijn lead-out, maar moest vroeg van kop af. Kooij hield vervolgens in en werd overvleugeld door Vernon en Van Poppel. Dit tweetal vocht het vervolgens uit voor de ritwinst, waarbij Van Poppel nipt de snelste bleek. Gudmestad maakte het podium compleet.

Kooij werd slechts vierde, terwijl de Nederlander Casper van Uden knap vijfde werd. Van Aert blijft leider in het klassement.