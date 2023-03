Danny van Poppel moet Sam Bennett aan ritzeges helpen in Parijs-Nice

BORA-hansgrohe trekt met een sterke selectie naar Parijs-Nice. De WorldTour-ploeg gaat enerzijds voor ritzeges met sprinter Sam Bennett, die hulp krijgt van Nederlander Danny van Poppel in de lead-outs, maar anderzijds mikken ze op een goed klassement. Ze rekenen dan hoofdzakelijk op oud-winnaar Maximilian Schachmann en Bob Jungels.

Snelle man Bennett won dit seizoen al eenmaal. De Ier kon zijn handen in de lucht steken na de eerste etappe van de Vuelta a San Juan. Lead-out Van Poppel deed zijn werk goed en werd zelf ook vierde. In de UAE Tour schoot het duo wel niet raak. Ze krijgen een nieuwe kans in Parijs-Nice.

BORA-hansgrohe zal ook kijken naar het algemeen klassement. De 29-jarige Schachmann, die Parijs-Nice won in 2020 en 2021, is een van de kopmannen. Ook Jungels, die nieuw is bij de Duitse ploeg dit seizoen, zal mikken op een goede eindnotering. De selectie wordt aangevuld met Ryan Mullen, Nils Politt en Marco Haller.

