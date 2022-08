Danny van Poppel loodst Bennett naar tweede zege: “We moeten oogsten nu”

Danny van Poppel had vandaag wederom een groot aandeel in de overwinning van Sam Bennett in de tweede rit van de Vuelta. De Ier van BORA-hansgrohe klopte in de sprint uiteindelijk Mads Pedersen en Daniel McLay. “We hebben altijd in Sam geloofd en dat betaalt zich nu uit.”

“Het was hectisch vandaag. Door de enorme tegenwind wist ik dat ik niet te vroeg moest komen. Ik denk dat ik hem op de perfecte manier heb afgezet. Nu dat Sam zo goed in vorm is en ik vertrouwen in mezelf heb, moeten we oogsten”, vertelde de Nederlander na afloop aan onder meer WielerFlits.

Voor de mannen van BORA-hansgrohe is het dus twee op een rij in Nederland. “Het is niet hetzelfde niveau als de Tour de France, maar de Vuelta is ook zeker niet mis. Sam bewijst dat hij een topper is. We hebben altijd in hem geloofd en dat betaalt zich nu ook uit.”

“Dit is zo mooi om dit in Nederland te kunnen”, ging Van Poppel verder. “Het is bijzonder om hier in Nederland te kunnen koersen en te kunnen winnen. Er kwam wel wat druk bij vandaag, maar dat hoort er ook wel bij.”