Danny van Poppel koerst volgend jaar voor BORA-hansgrohe

Danny van Poppel verlaat aan het einde van het seizoen Intermarché-Wanty-Gobert voor een avontuur bij BORA-hansgrohe. Dat meldt De Telegraaf en is ook WielerFlits ter ore gekomen. De 27-jarige Van Poppel begint komende zaterdag aan zijn derde Tour de France.

Van Poppel kan voor twee seizoenen aan de slag bij de ploeg van teammanager Ralph Denk. Met Wilco Kelderman en Ide Schelling staan er al twee Nederlanders op de loonlijst van BORA-hansgrohe. Van Poppel begon zijn profcarrière in 2013 bij Vacansoleil-DCM en reed verder nog voor Trek Factory Racing, Team Sky, Jumbo-Visma en nu dus Intermarché-Wanty-Gobert.

De rappe Van Poppel moet bij de Duitse WorldTour-formatie een belangrijke schakel worden in de sprinttrein van Sam Bennett. Meerdere bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat de Ier na dit seizoen terugkeert naar BORA-hansgrohe.

Van Poppel wist dit jaar al heel wat top 10-noteringen bij elkaar te sprinten, maar is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege van het seizoen. De Brabander was al tweede in Dwars door het Hageland, vierde in de Scheldeprijs, zesde in de Elfstedenronde en spurtte ook in de Volta ao Algarve en de Baloise Belgium Tour naar podiumplaatsen.