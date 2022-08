Danny van Poppel: “Ik twijfel een fractie van een seconde, dat kost me de zege”

Danny van Poppel wist in de elfde etappe van de Vuelta a España tweede te worden achter Kaden Groves, maar zelf is de Nederlander van BORA-hansgrohe kritisch. Hij wilde winnen en was er dichtbij, naar eigen zeggen. “Ik twijfelde een fractie van een seconde en ik denk dat dat me de zege kost”, blikt hij na afloop terug op de ploegsite.

Na de gedwongen opgave van Sam Bennett kreeg Van Poppel voor het eerst deze Vuelta zijn kans. “De ploeg had vertrouwen in mijn sprint en ik werd de hele dag goed ondersteund. In de laatste rechte lijn zat ik de hele tijd in het wiel van Groves. Daar zat ik uit de wind in een goede positie. Alleen kwamen toen de andere renners over rechts en werd de sprint al vroeg begonnen”, legt hij uit.

“Ik bleef Groves volgen en had een goede snelheid te pakken”, vertelt Van Poppel, die dus baalt van zijn twijfelmoment in de laatste 200 meter. “Als ik niet getwijfeld had, denk ik dat ik kon winnen. Maar dat geeft alleen maar vertrouwen voor de komende sprints. Ik ben blij met mijn prestatie en kijk uit naar de volgende sprint, die gaat licht omhoog. Ik denk dat dat mij ook goed ligt.”

Ploegleider Bernhard Eisel spreekt van een goede dag. “Na het verlies van Sam Bennett probeerden we vandaag terug te slaan. Dat was ook nodig voor het moraal. Een ritzege zou dan natuurlijk het beste zijn, maar Danny is die net misgelopen. Daar kunnen we niets meer aan veranderen. Het was wel een goed resultaat van hem. Ik denk dat die ritzege wel gaat komen”, is hij vol vertrouwen in Van Poppel.