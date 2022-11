Danny van Poppel: “Iedereen zegt dat ik Roubaix kan winnen, maar ik geef daar niks om”

Danny van Poppel loopt niet warm voor de voorjaarsklassiekers. De Nederlander van BORA-hansgrohe was een sprinter, heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een lead-out en vaak wordt gezegd dat hij een coureur is die de klassiekers goed aan moet kunnen. “Maar als ik eerlijk ben vind ik daar niet zoveel aan”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Ik ben bij de ploeg wel onderdeel van de klassiekerkern. Ik vind een paar klassiekers leuk, maar ik heb daar nooit een band mee gehad”, geeft de Brabander aan. Vergeleken met veel pure sprinters is Van Poppel meer een type voor de voorjaarskoersen. “Dat hoor ik vaak en daarom willen ze vaak dat ik klassiekers doe, maar als ik eerlijk ben vind ik daar niet zoveel aan. Laat mij maar lekker met de sprint bezig zijn.”

“Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Wevelgem heb je voor sprinters, en de Ronde van Vlaanderen vind ik dan wel leuk omdat die koers zo groot is, maar een Parijs-Roubaix? Iedereen zegt dat ik daar moet kunnen winnen, maar ik geef daar niks om”, is de 29-jarige zoon van voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel duidelijk.

Specialiteit

De switch die Van Poppel gemaakt heeft naar het zijn van een lead-out, had hij ook een andere richting op kunnen maken. “Misschien had ik kunnen omschakelen naar de klassiekers, maar daarvoor ben ik dan weer te veel sprinter om in de finale mee te gaan met jongens als Dylan van Baarle en zo. Dus ik houd het bij mijn specialiteit. Mijn vader zegt altijd: iets waar je goed in bent, daar moet je je op focussen, en niets anders.”

Sinds 2013 rijdt de jongste van de Van Poppel-broers al rond in het WorldTour-peloton. Sindsdien reed hij drie keer Parijs-Roubaix, met een 45ste plaats als beste resultaat. In de Ronde van Vlaanderen werd hij in 2021 en in 2022 zestiende.

Donderdag is er een uitgebreid interview met Danny van Poppel te lezen op WielerFlits.