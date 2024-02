Youri IJnsen • vrijdag 9 februari 2024 om 15:33 vrijdag 9 februari 2024 om 15:33

Danny van der Tuuk zegt voortaan: “To wyścigi!”

Interview Danny van der Tuuk komt niet langer uit voor Nederland. De 24-jarige renner van het Spaanse ProTeam Equipo Kern Pharma heeft namelijk zijn Nederlandse nationaliteit ingeruild voor het staatsburgerschap van Polen. Vanaf heden rijdt de Nederlander dus ook op een Poolse licentie. “Ik ben er blij mee”, laat hij aan WielerFlits weten.

De mogelijkheid om voor Polen uit te komen, komt omdat de moeder van Van der Tuuk uit dat land komt. Zijn vriendin is eveneens Poolse. Zij spoorde hem aan om voor dezelfde nationaliteit te kiezen. Niet veel later vroegen ook een aantal Poolse renners of hij de overstap niet kon maken en korte tijd daarna stelde de Poolse wielerbond hem officieel de vraag. Van der Tuuk spreekt de taal vloeiend.

“Dat ik het overweeg komt vooral omdat er op dit moment niet heel veel goede Poolse renners zijn. Voor mij zou het betekenen dat ik voor Polen zou kunnen uitkomen op Europese- en wereldkampioenschappen”, zei Van der Tuuk in juni. “Dat zou ik best graag willen”, zegt hij. “Als ik een Nederlands kampioenschap tijdrijden of op de weg rijd, moet ik het altijd opnemen tegen meerdere coureurs die bij de absolute wereldtop horen.”

In Polen is dat veel minder het geval en acht hij de kans op succes groter. Op 8 januari kreeg hij zijn Poolse licentie, maar door een foutje bij de licentiecommissie is hij pas sinds de Muscat Classic officieel Pools. “Het is nu nog te vroeg om te zeggen, maar selecties voor het WK in Zwitserland en het EK in België zit er wellicht wel in. De Poolse kampioenschappen vinden plaats vlakbij Warschau. Ik ga mijn best doen om op de tijdrit de titel te pakken.”

Hij is nu actief in Oman, waarna hij Le Samyn en wat Belgische en Franse klassieker gaat rijden. “Daarna hoop ik opnieuw Luik-Bastenaken-Luik te doen, maar daarover is nog niets bekend.” De in Assen geboren Van der Tuuk zal dus voortaan To wyścigi! zeggen, Het is koers! op z’n Pools. Zijn jongere broertje Axel (Metec-Solarwatt) houdt vooralsnog wel gewoon de Nederlandse nationaliteit aan. Hij won in 2022 nog het NK tijdrijden U23.