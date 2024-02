donderdag 29 februari 2024 om 20:01

Danilith Nokere Koerse voegt ‘enkele nieuwigheden’ toe aan parcours

Het parcours van Danilith Nokere Koerse is onthuld. De woensdagkoers gaat opnieuw van start in Deinze en finisht traditiegetrouw op Nokereberg, maar onderweg zijn er wel ‘enkele nieuwigheden’, schrijft de organisatie in een persbericht.

De mannen rijden op 13 maart 188,1 kilometer, de vrouwen doen 127 kilometer. Na de start op de Markt in Deinze, gaan de mannen via een lus van 94,2 kilometer naar Nokere. Waar vorig jaar de Wolvenberg en de Tiegemberg nog op de route lagen, zijn er nu enkele andere obstakels.

Zo is er na 25 kilometer de Lange Munte, de eerste kasseienstrook van de dag. Vijftien kilometer later zijn de Kattenberg, Holleweg en Jagerij de volgende hindernissen. Ook de kasseien van de Varent en de hellingen Hellestraat, Holstraat en Petegemberg (500m aan 7,6%) zitten in het parcours. Daarna volgt een nieuwe beklimming: de Fabriekstraat (600 meter aan 5,4%).

Lokale ronde

Met dertien hellingen in de benen, komen de coureurs bij Nokereberg (350 meter aan 5,7%, maximaal 7%). Nadat ze die klim voor de eerste keer zijn opgevlamd, volgen nog drie plaatselijke rondes van 31,1 kilometer. In die plaatselijke ronde zitten tal van kasseienstroken: de Herlegemstraat, de Lange Aststraat, de Kloosterstraat, de pas heraangelegde Doorn, Lededorp en de Huisepontweg.

De vrouwen rijden deze ronde twee keer. Voor hen staan er in totaal 24 kasseienstroken op het programma, goed voor 17 kilometer. Bij de mannen is er 26 kilometer aan kasseien, verdeeld over 31 stroken.

Goed gestoffeerd deelnemersveld

De organisatie van Danilith Nokere Koerse kan rekenen op een sterk deelnemersveld, zowel bij de mannen als de vrouwen. Bij de mannen staan onder meer Jasper Philipsen, oud-winnaar Fabio Jakobsen (2018) en tweevoudig winnaar Tim Merlier (2022 en 2023) aan de start. Laatstgenoemde kan de eerste renner worden die de eendaagse drie jaar achter elkaar wint. Bij de vrouwen is titelhouder Lotte Kopecky present, net als haar ploeggenote Lorena Wiebes. De Nederlandse won Danilith Nokere Koerse in 2019 en 2022.