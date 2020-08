Sepp Kuss bezorgt Jumbo-Visma derde ritzege, Daniel Martínez wint Dauphiné zondag 16 augustus 2020 om 16:37

Het Critérium du Dauphiné 2020 is gewonnen door Daniel Felipe Martínez van EF Pro Cycling. De Colombiaan wist na een secondenspel Thibaut Pinot van de gele trui te houden, nadat Primoz Roglic voor de rit al had opgegeven. Na een spektakelstuk in de 153 kilometer lange slotrit rondom Megève ging de ritzege naar Sepp Kuss, die het gehavende Jumbo-Visma daarmee de derde ritzege van de Dauphiné bezorgde.

Door de opgave van Primoz Roglic lag het klassement opeens weer helemaal open. Jumbo-Visma hoefde niet meer te controleren en andere renners zagen hun kans schoon om Thibaut Pinot (de nieuwe leider, maar nog zonder gele trui) aan te vallen. Dat resulteerde in vuurwerk in de openingsfase, met veel toppers op de voorposten.

Grote mannen trekken vroeg ten aanval

Op de eerste klim reed een kopgroep van dertien man weg, met daarbij Pinot zelf, maar ook Tom Dumoulin (elfde in het klassement), Mikel Landa (vierde) en Tadej Pogacar (negende). Dumoulin had bovendien Wout van Aert en Sepp Kuss mee. Grote namen als Julian Alaphilippe, Romain Bardet, Adam Yates en Alexey Lutsenko waren ook van de partij, maar de ploegen van de klassementsrenners die de slag gemist hadden (o.a. Guillaume Martin en Nairo Quintana) reden in aanloop naar de Col de Romme het verschil van een minuut dicht.

Dumoulin liet dat niet gebeuren en was vervolgens de aanstichter van een nieuwe ‘kopgroep’ van liefst 25 renners. Ook die poging hield geen stand omdat er slag om slinger gedemarreerd werd. Dat resulteerde in een nieuwe aanvalspoging met 23 renners met onder meer Pinot, Dumoulin, Sivakov, Kuss, Pogacar, Landa, Alaphilippe en Guillaume Martin. Sivakov en Alaphilippe vonden elkaar in de slotfase van de Col de la Colombière, de derde klim van de dag.

Sivakov en Alaphilippe samen

De twee kwamen met een lichte voorsprong over de top van de Colombière en breidden die voorgift op de achtervolgende groep uit in de afzink naar de voet van de Col des Aravis. De groep-Pinot-Dumoulin volgde 80 kilometer voor de finish op 1.20 van de koplopers, met het peloton daar weer een minuut achter. De grote verliezer van de dag werd Mikel Landa, die halverwege de rit het tempo niet meer kon volgen en zijn goede plek in het klassement verspeelde.

Met nog vijftig kilometer te gaan was de voorsprong van Alaphilippe en Sivakov nog altijd anderhalve minuut op de favorietengroep, maar in de vallei richting de laatste drie beklimmingen verloren zij toch wat tijd. De zaak werd nog lastiger toen Sivakov in een afdaling hard ten val kwam. De Rus kon flink geschaafd en met een kapot tenue zijn weg vervolgen. Hij wist het gat met Alaphilippe zelfs weer te dichten. Ondertussen had de geloste Nairo Quintana opgegeven met knieklachten.

Martínez, López en Pogacar zetten Pinot onder druk

Op 25 kilometer van de meet begonnen de volgende schermutselingen bij de favorieten: Pogacar en López trokken ten aanval op de Côte de Domancy, gevolgd door Kuss en Martínez. Het zorgde ervoor dat Pinot al vroeg in de finale geïsoleerd raakte. De Fransman had de nodige moeite om het tempo bij te benen en zag zijn virtuele leidende positie in gevaar komen. Alaphilippe, Sivakov, Pogacar, Martínez, López en Kuss vonden elkaar aan de kop, waarvan de Colombianen de beste papieren hadden in het klassement.

Het gat met de groep-Pinot-Dumoulin, waar de samenwerking niet ideaal verliep, groeide al snel naar een minuut. Martínez pakte daardoor de virtuele leiding, met López kort achter hem en Pogacar op een vijftigtal seconden. Een aanval van Kuss zorgde ervoor dat Alaphilippe definitief afhaakte, in tegenstelling tot López. De Astana-kopman vocht zich terug naar de kopgroep en begon in hun gezelschap aan de slotklim naar Megève.

Kuss kiest voor solo

Aan de voet van de slotklim naar Megève was het verschil tussen de kopgroep (Martínez, López, Pogacar, Sivakov, Kuss) en de favorietengroep veertig seconden. Kuss reed al vroeg vijftien seconden weg bij zijn medevluchters. In de achtergrond probeerde Pinot met man en macht zijn ‘leidende’ positie te redden. Hij wist López in te rekenen, maar kon zijn grootste belager Martínez nog niet in de kraag vatten.

Kuss imponeerde en bouwde zijn voorsprong op Martínez, Pogacar en Sivakov uit naar 40 seconden, waardoor hij de ritzege voor zich op kon eisen. Na Wout van Aert en Primoz Roglic draagt ook de Amerikaanse klimmer zijn steentje bij aan een succesvolle, maar ook dubbele week van Jumbo-Visma in de Dauphiné.

Martínez trekt eindzege over de streep

Een halve minuut achter de groep-Martínez volgde de groep-Pinot. Het secondenspel in de top van het klassement werd daardoor als maar spannender, met Pinot virtueel twintig tellen achter Mártinez. Maar de Colombiaan van EF Pro Cycling reed een ijzersterke finale en wist met een tweede plaats in de daguitslag genoeg voorsprong te pakken om de eindzege te veroveren.

In de daguitslag werd Tom Dumoulin knap vijfde op 51 seconden van zijn winnende ploeggenoot, wat hem een zevende plek in het eindklassement opleverde. Voor Pinot resteerde de zevende plaats in de rit en een tweede plek in het eindklassement. Guillaume Martin mocht als nummer drie mee het eindpodium op.