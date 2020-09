‘Daniel Felipe Martínez in gesprek met INEOS Grenadiers’ vrijdag 18 september 2020 om 11:32

Koerst Daniel Felipe Martínez komend seizoen in het tenue van INEOS Grenadiers? De Colombiaan heeft nog een doorlopend contract bij EF Pro Cycling, maar volgens Cyclingnews worden er momenteel gesprekken gevoerd om een vroegtijdige overstap mogelijk te maken.

De 24-jarige Martínez is bezig aan zijn derde seizoen voor de Amerikaanse formatie van manager Jonathan Vaughters. De beloftevolle klimmer won dit jaar met het Critérium du Dauphiné een prestigieuze ritttenkoers, terwijl hij ook de beste was in de dertiende etappe van de Tour de France met finish op de Puy Mary.

INEOS Grenadiers onthoudt zich van commentaar, maar Vaughters geeft aan dat Martínez momenteel met verschillende ploegen in gesprek is. Cyclingnews laat verder weten dat Rigoberto Urán, een andere Colombiaan binnen de ploeg van EF Pro Cycling, na de Tour zal praten over een eventuele verlenging van zijn aflopende contract.

INEOS Grenadiers is druk bezig om zich te versterken voor 2021. De ploeg wist eerder al Adam Yates en Laurens De Plus aan te trekken, terwijl ook Richie Porte op weg lijkt naar de Britse formatie. Porte kwam eerder tussen 2012 en 2015 uit voor Team Sky, de voorloper van de Ineos-ploeg.