‘Richie Porte in 2021 naar Team Ineos’ maandag 3 augustus 2020 om 14:37

Richie Porte lijkt op weg naar Team Ineos. Volgens La Gazzetta dello Sport verruilt de Australiër volgend seizoen Trek-Segafredo voor Team Ineos.

Eerder werd Porte – die bij zijn Amerikaanse werkgever een aflopend contract heeft – gelinkt aan Israel Start-Up Nation. Daar zou hij herenigd kunnen worden met Chris Froome. De 35-jarige Porte kwam eerder tussen 2012 en 2015 uit voor Team Sky, de voorloper van de Ineos-ploeg.

Porte is momenteel namens Trek-Segafredo in Zuid-Frankrijk actief tijdens de Route d’Occitanie. Eerder dit jaar won hij in eigen land de Tour Down Under.