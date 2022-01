Dan Bigham over nieuwe rol bij INEOS Grenadiers: “Doorgeefluik zijn tussen kennis en renners”

Daniel Bigham moet in zijn nieuwe functie als performance engineer bij INEOS Grenadiers de brug vormen tussen enerzijds de kennis op het gebied van aerodynamica in de ploeg en anderzijds de renners. De 30-jarige Brit, een expert op het gebied van aerodynamica en houder van het Brits uurrecord, gaat niet voor het team koersen en maakt geen deel uit van de selectie, maar heeft zijn fiets nog niet aan de wilgen gehangen: hij blijft aan tijdritten meedoen en wil dit jaar opnieuw het uurrecord proberen te verbeteren.

“Het is een enorme kans”, vertelt Bigham op de website van INEOS Grenadiers. De Brit kwam in november bij de ploeg en heeft zijn tijd besteed aan het observeren en voorbereiden om zijn expertise en inzichten te gebruiken in het performance team. “Ik hoopte dat ik ooit in mijn carrière op dit hoge niveau zou kunnen werken en ik dacht dat misschien over een paar jaar een kans als deze zou komen. Ik was er niet naar op jacht, maar de manier waarop het tot stand is gekomen is echt een droom.”

Bij zijn nieuwe ploeg wordt Bigham een schakel tussen de experts en de renners. “Mijn rol is om alle collectieve kennis en wetenschap van de ploeg op het gebied van aerodynamica en uitrusting toe te passen op de atleten, waarbij ik als doorgeefluik fungeer. Ik spreek de taal van de renners omdat ik zelf fiets, maar ik kan ook in aerodynamische en technische terminologie spreken en kan de brug tussen die twee vormen, en ook werken aan de beantwoording van de vragen waarop we momenteel geen antwoord hebben.”

Dat kan van alles zijn, gaat hij verder. “Van positie-optimalisatie, helmen, kleding, bandenselectie, bandendrukkeuze, koersstrategieën tot versnellingskeuzes. We proberen beide kanten beter op elkaar te laten aansluiten.”

Mercedes F1-team

Bigham sprak in de loop van 2021 met ploegmanagers Dave Brailsford en Rod Ellingworth toen zij het performance team verder wilden uitbouwen met het oog op het jaar 2022. “Na de investering van INEOS in het Mercedes F1-team en de samenwerking in andere sporten, leerde de ploeg snel hoe de dingen in de Formule 1 werkten en het deed het team beseffen dat er een paar potentiële hiaten waren rond de race engineering, de toepassing van kennis en ook het afstemmen daarvan op de atleet – aan het uitleggen waarom ze dingen moeten doen.”

“Dave zocht iemand die de rol van performance engineer en testrenner op zich kon nemen, en tegelijkertijd was ik bezig met de afronding van mijn werk bij de Deense wielerbond, waarmee ik tot aan de Olympische Spelen van Tokio had gewerkt. Ik raakte aan de praat met Dave en Rod, heb een heleboel ideeën uitgeplozen en ze vroegen me om kennis op te doen, de ploeg rond te gaan en ideeën op te doen zonder dat ik bevooroordeeld was omdat ik meteen in het diepe was gegooid”, aldus de Brit.

Bigham woonde in december het trainingskamp van de ploeg op Mallorca bij, waar hij de ploeg verder leerde kennen. “Ik heb enorm genoten van het kamp. Het was een geweldige kans om de ploeg informeler te ontmoeten na de intense performance-vergaderingen in Woking en Parijs in november. Gewoon om achterover te leunen en meer over de mensen te weten te komen, een band op te bouwen, wat ze eerder hebben gedaan, waar ze mee bezig zijn: mensen leren kennen was ongelooflijk nuttig.”

Surrealistisch

Op Mallorca heeft hij al heel wat aerodynamische tests gedaan en is hij ook de weg op gegaan. “Op een gegeven moment reed ik een klim op met Filippo Ganna, Tao Geoghegan Hart, Egan Bernal en Adam Yates, het was nogal een surrealistisch moment. Het is een geweldige ploeg om bij betrokken te zijn. Er zullen veel verschillende aspecten zijn die zich in de loop van de tijd zullen ontwikkelen. Het tijdrijden zal voorop staan en dat is een beetje een no brainer omdat er altijd werk aan de winkel is.”

“Maar hopelijk kunnen we dezelfde mentaliteit en aanpak ook overbrengen naar het wegkoersen en kijken hoe we elk van de renners en de rollen die ze vervullen kunnen optimaliseren – zodat het niet alleen voor de hele ploeg ‘je rijdt met deze wielen, stuur, helmen en skinsuits’ is, maar dat het uniek en op maat kan zijn voor hun rol, het parcours, en elke dag weer”, aldus Bigham.