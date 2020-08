Damiano Cunego is weer thuis na twee maanden in het ziekenhuis donderdag 6 augustus 2020 om 18:16

Damiano Cunego heeft maar liefst twee maanden in het ziekenhuis gelegen met een hersenvliesontsteking, maar de winnaar van de Giro d’Italia 2004 is eindelijk weer thuis. “Ik mag de antibioticakuur nu thuis voortzetten”, zo laat hij weten via social media.

Cunego, die als beroepswielrenner ook driemaal de Ronde van Lombardije en een keer de Amstel Gold Race wist te winnen, werd begin juni opgenomen in het ziekenhuis vanwege een bacteriële infectie. “In de week daarvoor had ik ’s nachts continu hevige hoofdpijn”, zo liet de Italiaan eerder al weten. “Ik besloot om naar de eerste hulp te gaan.”

“De pijn was ondraaglijk geworden. De doktoren deden een MRI-scan en vonden het probleem.” Nu, bijna twee maanden na zijn eerste dag in het ziekenhuis, heeft Cunego goed nieuws. “Ik wilde dit moment met jullie delen. Na twee maanden in het ziekenhuis ben ik nu eindelijk weer thuis.”

“Ik mag van de doktoren en de stafleden van de afdeling infectieziekten de antibioticatherapie nu thuis voortzetten tot 17 augustus. Ik hoop thuis op een verder herstel.”