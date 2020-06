Damiano Cunego herstelt van een hersenvliesontsteking

View this post on Instagram

Buona sera a tutti, dopo una settimana di ricovero ho deciso di mandarvi una mia bella foto(finalmente)sorridente. Ho avuto un infezione in un ventricolo cerebrale che mi ha al momento stoppato. Il magnifico Staff della neurochirurgia di Verona e in particolare il Dottor Soda mi stanno seguendo nella terapia quotidiana antibiotica che proseguiro’ nelle prossime 3/4 settimane. Fortunatamente è risolvibile ma avro’ bisogno di un periodo di cura e riposo, di rimanere qui in ospedale per poter tornare il miglior Damiano di sempre. Vi chiedo la cortesia di rispettare la mia privacy in questo periodo. Non vedo l ora di tornare in bici🚴🏻‍♂️ Good evening everyone, after a long week in hospital i decided to post my first smiling ( finally) photo. I had an infection in the cerebral ventricle that at the moment stopped me from my activities. The magnificent Staff of Verona neurosurgery And especially Doctor Soda are following me in the daily antibiotic therapy that I will have to do for 3/4 next weeks. Fortunately everything will be fine but I need a long period of theraphy in hospital and return to the best Damiano ever. I will be back soon…in bike obviously 🚴🏻‍♂️ #cycling #damianocunego #verona #hospital #cunego #healty