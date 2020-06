Cunego over hersenvliegontsteking: “Het was ondraaglijk” zondag 28 juni 2020 om 16:03

Damiano Cunego heeft tegen La Gazzetta dello Sport meer verteld over zijn hersenvliesontsteking. De voormalige profwielrenner uit Italië liet eerder al weten dat hij sinds 10 juni in het ziekenhuis ligt vanwege een bacteriële infectie. “In de week daarvoor had ik ’s nachts continu hevige hoofdpijn”, zegt Cunego.

De winnaar van de Giro 2004 is in de tussentijd verplaatst van ziekenhuis, alsook van de afdeling infectieziekten naar de afdeling neurochirurgie. Na zijn terugkerende hoofdpijn, koos Cunego ervoor om het te laten onderzoeken. “Ik besloot om naar de eerste hulp te gaan. De pijn was ondraaglijk geworden. De doktoren deden een MRI-scan en vonden het probleem”, legt hij uit.

‘Geen haast’

Cunego zal herstellen, maar mag het hospitaal nog niet verlaten. “Op 3 juli moet ik nog een MRI-scan doen om de balans op te maken. Dan worden de plannen ook duidelijker”, zegt hij. “Ik moet geen haast hebben, omdat mij verzekerd is dat ik weer helemaal kan terugkeren. De artsen hebben wel ideeën hoe de ontsteking ontstaan is, maar dat is nog niet helemaal zeker.”

Ondertussen vult ‘Il Piccolo Principe’ de tijd met zijn studie sportwetenschappen, omdat hij vanuit het ziekenhuis ook online examen kan doen. Of hij in september mee kan doen aan een door hemzelf georganiseerde trainingstocht over de Gavia, de Mortirolo en de Stelvio, weet hij gezien zijn gezondheidssituatie nog niet.