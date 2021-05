Damiano Caruso nieuwe nummer drie in Giro: “Dit was een sleutelrit”

Damiano Caruso vindt zichzelf na de Strade Bianche-etappe terug op de derde plaats in het algemeen klassement. De ervaren Italiaan van Bahrain Victorious reed een sterke gravelrit en klom daardoor vier plaatsen in de rangschikking. “Ik ben superblij, omdat vandaag een sleutelrit was in deze Giro”, vertelt Caruso na afloop.

“Het was een zware en ingewikkelde etappe”, aldus de 33-jarige klimmer, die na de opgave van Mikel Landa en het wegvallen van Pello Bilbao (nu twintigste, red.) de nieuwe kopman is. “In de finale voelde ik mij goed, ook al kon ik de roze trui niet volgen toen hij demarreerde. Maar ik denk dat het desondanks een goede rit was.”

“Ik wil de hele ploeg graag bedanken, de stafleden en de renners”, zegt Caruso. “Nu is het tijd om te herstellen van deze etappe, daarna gaan we het dag per dag bekijken. We moeten rustig blijven, want op dit moment denk ik alleen nog maar aan goed herstellen.”

Caruso heeft na elf dagen in de Giro een achterstand van 1.12 minuut op rozetruidrager Egan Bernal. Het verschil met nummer twee Aleksandr Vlasov is 27 seconden.