Giro 2021: Dit zijn de verschillen tussen de favorieten na de Strade Bianche-etappe

Daags na de eerste rustdag zijn de verhoudingen in de Giro d’Italia nog eens stevig opgeschud. WielerFlits zet alle favorieten op een rij na de etappe over onverharde wegen met aankomst in Montalcino.

Verschillen tussen de klassementsrenners

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – roze trui

2. Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) op 0:45

3. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) op 1:12

4. Hugh Carthy (EF Education-Nippo) op 1:17

5. Simon Yates (BikeExchange) op 1:22

6. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 1:50

7. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) op 2:22

8. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) op 2:24

9. Tobias Foss (Jumbo-Visma) op 2:49

10. Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) op 3:15

11. Marc Soler (Movistar) op 3:19

12. Romain Bardet (Team DSM) op 3:29

13. Attila Valter (Groupama-FDJ) op 3:51

14. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) op 4:11

15. Gianni Moscon (INEOS Grenadiers) op 4:25

16. Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) op 5:43

17. João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) op 7:04

18. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) op 7:06

19. Davide Formolo (UAE Emirates) op 7:16

20. Pello Bilbao (Bahrain Victorious) op 7:23

Volledig klassement