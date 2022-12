Damiano Caruso focust zich in 2023 weer op Giro d’Italia

Damiano Caruso zal in 2023 weer aan de start verschijnen van de Giro d’Italia. De 35-jarige Italiaanse klimmer, vorig jaar nog tweede in La Corsa Rosa, weet alleen nog niet of hij voor een goed klassement gaat. “Dat zal de koers zelf uitwijzen”, vertelde Caruso op een media-dag van zijn ploeg Bahrain Victorious.

Caruso was dit jaar niet van de partij in de Giro d’Italia, aangezien hij door zijn ploeg werd uitgespeeld in de Tour de France. Volgend jaar is hij er dus wel ‘gewoon’ weer bij. “We zullen ook nu weer met een sterke selectie aan de start verschijnen. We willen een rol spelen in de strijd om het algemeen klassement, maar gaan ook op jacht naar etappezeges”, citeert Ciclo21. “Ik hoop vooral een etappe te winnen, maar ik ben misschien ook wel de man voor het klassement.”

De ervaren Italiaan is niet de enige renner binnen Bahrain Victorious met (voorzichtige) klassementsambities. Ook zijn Australische ploeggenoot Jack Haig heeft zich al uitgesproken. “Een van mijn grote hoofddoelen in 2023 zal de Giro zijn”, liet hij onlangs doorschemeren. Caruso houdt zich voorlopig wat meer op de vlakte. “De koers zal het allemaal uitwijzen. Op dit moment is het nog te vroeg om er iets over te zeggen.”

Aanloop

Caruso zal, in aanloop naar de Ronde van Italië, zeker de Ronde van Valencia, Ruta del Sol, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo betwisten. Vervolgens trekt de Italiaan voor enkele weken op hoogtestage, om dan in de Ronde van Romandië de laatste puntjes op de i te zetten richting de eerste grote ronde van het seizoen.