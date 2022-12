Jack Haig gaat voor Giro d’Italia in 2023: “Had nieuwe motivatie nodig”

Jack Haig richt zich in 2023 op de Giro d’Italia. De coureur van Bahrain Victorious, die onlangs zijn contract verlengde tot eind 2025, werd vorig jaar nog derde in de Ronde van Spanje. “Ik heb aan de ploeg verteld dat ik nieuwe uitdagingen nodig heb.”

De 29-jarige Haig begon 2022 op een veelbelovende manier. Hij werd zesde in de Ruta del Sol en Parijs-Nice en enkele maanden later werd hij vijfde in het Critérium du Dauphiné. Als een van de schaduwfavorieten voor het podium trok Haig vervolgens naar de Tour de France. “Dat verliep echter niet goed. Ik kwam hard ten val en moest opgeven”, vertelde de Australiër op een media-dag van Bahrain Victorious.

“De Ronde van Frankrijk was nooit echt een succes voor mij. Volgend seizoen zal ik die grote ronde dan ook niet rijden. Ik heb de laatste twee jaar heel veel dezelfde koersen gereden. Ik heb nu aan de ploeg aangegeven dat ik andere uitdagingen wil, ik moest ergens anders motivatie uit kunnen halen”, aldus Haig. “Een van mijn grote hoofddoelen in 2023 zal dan ook de Giro zijn.”

Haig: “De Giro vraagt heel veel van een renner”

Voor Haig zal het de derde keer zijn dat hij deelneemt aan de Italiaanse etappekoers. In 2018 en 2020 deed hij ook al eens mee aan die grote ronde, maar een rol van betekenis spelen, deed hij niet. “De Giro vraagt heel veel van een renner, meer dan andere rondes. De ritten zijn vaak heel lang en vaak is het weer ook niet om naar huis te schrijven.”

Het seizoen van Haig zal in februari starten, wanneer de Ruta del Sol gereden wordt. Daarna rijdt de Australiër Parijs-Nice, waarna hij op hoogtestage vertrekt. De Tour of the Alps is daaropvolgend de laatste voorbereiding op de Ronde van Italië.