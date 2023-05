Dagzege of goed klassement? Damiano Caruso stelt ‘keuze’ nog even uit

We hebben Damiano Caruso deze Giro eigenlijk nog nauwelijks gezien, maar de Italiaan staat na acht etappes toch maar mooi negende in het algemeen klassement. De ervaren klimmer dacht een week geleden nog vooral aan een ritzege. “Maar ik zal nu niet expres laten lopen”, citeert La Gazzetta dello Sport.

De 35-jarige Caruso, die twee jaar geleden als runner-up nog op het eindpodium stond van de Giro, kijkt met de Italiaanse sportkrant terug op de eerste week. De renner van Bahrain Victorious wist zich nog niet echt te onderscheiden, maar zat er wel telkens goed bij. “Ik heb er tot nu toe altijd voorin bijgezeten. Daar ben ik enorm blij mee.”

De Italiaan staat momenteel negende in het klassement en is de best geklasseerde renner van Bahrain Victorious. De uitgesproken klassementskopman van de ploeg, Jack Haig, staat dertiende. Caruso staat er met andere woorden goed voor, maar wat zijn nu precies zijn ambities voor de komende weken? “Ik wil graag een etappe winnen, maar ik weet ook dat het goed is om mee te blijven doen in het klassement.”

“Ik zal me dus niet expres laten uitzakken. Dan geef ik mijn tegenstanders ook een duwtje in de rug, en het is bovendien niet fair richting mijn ploeggenoten. Ik ga dus gewoon zo verder. De tijdrit naar Cesena ligt me niet zo goed, maar ik hoop dat de onderlinge verschillen weer wat kleiner zullen zijn. In de eerste echte bergetappes hoop ik dan te schitteren.”