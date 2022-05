Daan van Sintmaartensdijk wint openingrit Flèche du Sud

Daan van Sintmaartensdijk heeft woensdagavond de winst gegrepen in de openingsetappe van Flèche du Sud. De 23-jarige Nederlander van VolkerWessels was in de Luxemburgse rittenkoers de beste in een massasprint.

Na een etappe van 73,6 kilometer met start en finish in Keyl was Van Sintmaartensdijk sneller dan de Italiaan Filippo Fortin (Maloja Pushbikers) en Fabian Steininger (Felbermayr-Simplon Wels). Met Timo de Jong en Ryan Kamp eindigden nog twee Nederlanders in de top-10 van de daguitslag.

Voor Van Sintmaartensdijk, die in 2016 Nederlands juniorenkampioen werd op de weg, is het zijn eerste UCI-zege uit zijn carrière. Wel is hij bezig aan een ijzersterk 2022, ook op nationaal niveau. Afgelopen week won hij nog de Omloop van de Houtse Linies en bij behaalde ereplaatsen in de Omloop der Kempen (derde), de Ton Dolmans Trofee (derde), de Arno Wallaard Memorial (vijfde) en de Omloop van de Braakman (vijfde).