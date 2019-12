Daan Soete breekt sleutelbeen, Ryan Kamp past voor Loenhout vrijdag 27 december 2019 om 09:04

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over de onfortuinlijke Daan Soete en Ryan Kamp, die moeten passen voor de DVV Trofee van Loenhout.

Daan Soete breekt sleutelbeen na val in Zolder

Slecht nieuws voor Daan Soete: de veldrijder van Pauwels Sauzen-Bingoal heeft namelijk zijn sleutelbeen gebroken na een crash in de wereldbekermanche van Heusden-Zolder. De 25-jarige Soete viel net na het einde van de tweede ronde, na een ongelukkige uitwijkmanoeuvre van zijn collega Lars van der Haar.

Beide renners kwamen ten val, maar al snel bleek Soete het zwaarste slachtoffer. Van der Haar kon de wedstrijd hervatten en werd na ruim één uur crossen nog negende, Soete moest uiteindelijk worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar constateerden de artsen een sleutelbeenbreuk, waardoor de Belg een tijdje uit de roulatie is.

Ryan Kamp mist Loenhout na ‘paaltjesincident’

Het zit Pauwels Sauzen-Bingoal niet mee, want Daan Soete is niet de enige renner die vandaag moet passen voor de DVV Trofee van Loenhout. Ryan Kamp is namelijk niet fit genoeg om te starten in de Vlaamse cross. De 19-jarige belofterenner stootte gisteren tijdens de U23-wedstrijd van Zolder met zijn knie tegen een paaltje.

Hierdoor liep Kamp een flinke zwelling aan de knie op, maar in het ziekenhuis werden verder geen breuken geconstateerd. De beloftevolle Nederlander hoopte nog deel te nemen aan de veldrit van Loenhout, maar hij blijkt nog niet klaar om te crossen. “Dit is echt zonde, maar ik heb nog te veel last om voluit te gaan”, aldus Kamp.