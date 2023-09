woensdag 20 september 2023 om 17:44

Daan Hoole zevende op EK tijdrijden in eigen land: “Superblij en tevreden”

Daan Hoole heeft op het EK tijdrijden in eigen land een zevende plaats veroverd. De 24-jarige coureur, normaliter koersend voor Lidl-Trek, verloor in Emmen uiteindelijk 1.22 minuut op de nieuwe Europees kampioen Joshua Tarling. “Dit is echt wel een mooi resultaat, dat laat zien dat je mee kan doen”, aldus een blije Hoole tegen de NOS.

“Het WK was erg teleurstellend, dat was niet goed”, blikt hij terug op zijn 34ste plaats op het wereldkampioenschap in Glasgow, begin augustus. “Dan ga je twijfelen aan jezelf, maar daarna heb ik twee goede tijdritten gereden. Koos Moerenhout had nog steeds vertrouwen in mij, en nu heb ik een goede tijdrit gereden en heb ik het beste eruit gehaald. […] Je mist altijd toppers, maar met een top-10 ben ik superblij en tevreden.”

De tijdrit in Emmen ging vooral over vlakke en winderige wegen. “Het was zwaar en supersnel. Ik kon mijn vermogens rijden en hield me aan het plan. Het was verder niet heel technisch, dus ik moest mij vooral klein maken en zo hard mogelijk duwen”, aldus Hoole. “Ik wilde hard starten door de tegenwind. Daarna was het zo hard mogelijk rijden en kijken of je het kan volhouden.”