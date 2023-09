woensdag 20 september 2023 om 17:18

EK 2023: Toptalent Joshua Tarling overklast Bissegger en Van Aert op EK tijdrijden in Emmen

Joshua Tarling heeft voor een ongekende stunt gezorgd door met groot machtsvertoon het EK tijdrijden te winnen. Op het 29,8 kilometer lange parcours in en rond Emmen reed het Britse toptalent, pas 19 jaar oud, Stefan Bissegger en Wout van Aert op indrukwekkende achterstand. Stefan Küng leek op weg naar een medaille, maar kwam hard ten val in de finale door een onoplettendheid.

Op het programma stond een tijdrit van 29,8 kilometer, met de start in dierentuin Wildlands in Emmen en de finish net daarbuiten. Het parcours was vlak en was extra lastig door de stevige zuiderwind, waardoor op bepaalde stroken hoge snelheden werden gehaald. Onderweg waren er tussenpunten na 10,1 kilometer en 23,7 kilometer.

Lampaert en Bax zorgen voor richttijden

De eerste outsider aan het vertrek was Yves Lampaert, maar ook man-in-vorm Sjoerd Bax begon uitstekend. Voor de topfavorieten moesten we echter wachten tot aan het einde van de startlijst. Geen Filippo Ganna in Emmen, ook geen Remco Evenepoel, maar wel Stefan Bissegger, Stefan Küng, Wout van Aert en Joshua Tarling.

Bax zette met 32.59 minuut een eerste richttijd neer aan de finish. Een tijd waar Lampaert ruim drie seconden onder dook, maar de grote kanonnen vochten een strijd uit op een ander niveau.

Aan het eerste tussenpunt was de spanning al om te snijden. Tarling was na 10 kilometer de snelste, met 4 seconden voorsprong op Van Aert en 9 seconden voorsprong op Küng. Zij reden dat eerste deel met een gemiddelde van boven de 60 km/h. Nummer vier Mattia Cattaneo volgde daar al op meer dan 20 seconden van Tarling.

Tarling rijdt weg van Van Aert, stevige valpartij Küng

In het tweede deel werden de verschillen uitvergroot. Bissegger nestelde zich op de vierde plaats, maar dat was ruim achter de top-3. Küng en Van Aert waren slechts een seconde van elkaar verwijderd na ongeveer 24 kilometer, maar Tarling bleek een klasse apart. Met een tussentijd van 23.49 minuut zette hij Van Aert en Küng daar op meer dan 28(!) seconden.

Het podium leek zo vast te staan, al waren de Belg en de Zwitser nog in strijd om de kleur medaille. Een valpartij van Küng, die niet oplette en vol in de hekken reed, zorgde echter voor een vroegtijdige beslissing. Met een kapotte helm en bloed op zijn trui haalde hij nog wel de finish. Van Aert verloor nog wat van zijn pluimen en werd nog nog ‘ingehaald’ door een uitstekende geëindigde Bissegger, die zo het zilver pakte.

Dat was allemaal op ruim 42 seconden van EK-winnaar Tarling, die de 29,8 kilometer met een gemiddelde snelheid van 56,7 kilometer per uur had afgelegd. Het verschil tussen Bissegger en Van Aert was uiteindelijk slechts 23 honderdsten van een seconde. Bjerg werd vierde op meer dan een minuut, Cattaneo maakte de top-5 compleet.

Daan Hoole was de beste Nederlander op de zevende plaats en Sjoerd Bax werd tiende. Yves Lampaert strandde op de negende plaats.