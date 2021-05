Daan Hoole wint beloftenkoers Coppa della Pace in Italië

Daan Hoole heeft in Italië de beloftenkoers Coppa della Pace gewonnen. De 22-jarige coureur van SEG Racing Academy kwam na 172 kilometer over heuvelachtig terrein solo over de finish in Sant’Ermete in de provincie Rimini.

SEG Racing Academy heerste in de Italiaanse beloftenwedstrijd. De Nederlandse continentale formatie wist namelijk ook de tweede plaats op te eisen, want Stan Van Tricht won de sprint van het achtervolgende groepje. De Belg liet zich de afgelopen weken al opmerken in eigen land, met ereplaatsen in het Circuit de Wallonie en de Ronde van Limburg.

De derde plaats in de Coppa della Pace (UCI 1.2U) was voor de Italiaan Federico Guzzo van de Zalf-ploeg.

Het is voor Daan Hoole, nog altijd Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften, zijn eerste overwinning van het seizoen 2021. Eerder dit jaar werd hij nog wel vijfde in de Ronde van Rhodos, nadat hij tweede was geworden in de proloog van die rittenkoers.

🏆 YEEES! WHAT A WIN 🏆@daanhoole leads the way in #cdp2021🇮🇹 with Stan van Tricht securing an impressive 1-2 for the team! What a performance! #talentdevelopment pic.twitter.com/ZQ8ZWVxGas — SEG Racing Academy (@SEGRacing) May 30, 2021