Daan Hoole verwacht open NK op de weg: “Lastig voor Jumbo-Visma om te controlere”

Video

Daan Hoole ging er vorig jaar bijna met de nationale titel vandoor. Uiteindelijk bleek Pascal Eenkhoorn in een sprint met twee net iets sterker. Zondag hoopt de 24-jarige Zuid-Hollander van Trek-Segafredo opnieuw mee te doen om de medailles. “Ik rijd in mijn eentje, dus het is even afwachten”, is hij voorzichtig met zijn voorspellingen. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Hoole vindt het parcours van dit jaar zwaarder dan dat op de VAM-berg in de voorgaande seizoenen. “Zeker de aanloop is echt wel zwaar, maar ik denk dat het een mooie koers gaat zijn. Vorige week heb ik het parcours verkend met Marijn van den Berg en dat is echt mooi. Ik verwacht een open wedstrijd. Het finale-rondje is ook veel draaien en keren, dus je bent snel uit het zicht. Het zal zwaar zijn en ik denk dat we een mooie winnaar krijgen.”

De renner van Trek-Segafredo rijdt zondag in z’n eentje, net als een boel andere kanshebbers. Zij moeten het opnemen tegen het blok van Jumbo-Visma. “Vorig jaar werkten wij samen en konden we een mooie koers rijden. Jammer dat er toch nog iemand van Jumbo-Visma won. Dit jaar zijn een paar jongens bij hen weg, zoals Pascal Eenkhoorn en Mike Teunissen. Door de meer open koers, wordt het voor Jumbo-Visma lastig te controleren.”

Dat komt vooral omdat Hoole vroeg koers verwacht. Heel vroeg. “Ik denk dat we hard gaan koersen in het eerste deel van de start in Valkenburg tot op het plaatselijke rondje in Sittard-Geleen. Dan blijft er een iets kleinere groep over en gaan we finale rijden. Daarna zal er een groep van een mannetje of twintig sprinten, of een klein groepje. Al zou het ook zo maar kunnen dat Mathieu van der Poel solo aankomt. Maar een sprinter kan hier óók winnen.”