Daan Hoole ‘lost’ Pogacar en Van der Poel op de Paterberg: “Was het maar zo’n feest!”

Video

Trek-Segafredo slaagde er als enige ploeg in om de verwachte ‘Grote Drie’ op het podium van de Ronde van Vlaanderen 2023 te voorkomen. Mads Pedersen werd namens de Amerikaanse formatie derde, na een tactisch sterke race van heel het team. Een van de hoofdrolspelers was de 24-jarige tweedejaarsprof Daan Hoole. Hij reed de finale tussen de grote namen. “Ongelooflijk”, straalt hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

Het duurde twee uur voordat er iets wat op een vroege vlucht leek, de ruimte kreeg van het peloton. Hoole toonde zich in de beginfase bedrijvig en zat uiteindelijk mee. Toen op 95 kilometer voor het einde zijn kopman Mads Pedersen met tal van andere outsiders kwam aansluiten, kon de jonge Nederlander zich opmaken voor de finale. “Mads had in de bespreking al verteld dat hij niet bang was om er vroeg aan te beginnen. Toen Pedersen aansloot, zei hij meteen dat ik me nog niet leeg moest rijden. Dat ik het draaiende moest houden”, legt hij uit.

Hoole slaagde daarin en nam een aantal langere beurten voor zijn rekening. Een val op de tweede keer Oude Kwaremont wierp hem wel terug. “Dat was wel echt jammer. Of ik de politieman bedankte? Nee! Ik zei: ‘Duw me, duw me!’. Het is natuurlijk hartstikke steil daar en het lag heel erg modderig. Ik slipte al door. Maar die man stond me een beetje appelig aan te kijken”, lacht de boomlange Nederlander. “Op een gegeven moment hoorde hij het en duwde hij me. Daarna moest ik nog wel van fiets wisselen en toen zag ik Pogačar al komen.”

Finale rijden tussen de grote favorieten

“Ik probeerde te timen dat ik met hem over de tweede keer Paterberg kon komen, maar het lukte niet om aan te pikken”, zegt Hoole. Wel was het beeld daarvoor even mooi. Als er foto’s van dat moment zijn, kan de renner van Trek-Segafredo wel grappen dat hij Pogačar en Mathieu van der Poel loste op de Paterberg. “Was dat maar zo’n feest”, lacht Hoole hardop. “Het was ongelooflijk hoe hard Pogačar voorbij kwam rijden, dat was niet normaal.”

Hoole kon zijn wagonnetje wel aanhaken bij het groepje met Van der Poel en Wout van Aert. Plots reed de Zuid-Hollander in de finale tussen de grote namen. Het bezorgde hem een grote glimlach van verbazing. “Ongelooflijk, eigenlijk. Normaal kijk je deze koers altijd op tv en nu rijdt je in een elitegroep over de Paterberg. Heel bijzonder! Als je hier ooit voor de overwinning kunt sprinten, dat lijkt me zo mooi… Al is dat wel een droom, natuurlijk.”

Hoole maakt zich nu op voor Parijs-Roubaix van komende zondag.