Daan Hoole: “Jammer genoeg geen trui, maar ik mag niet klagen”

Daan Hoole zette met zijn tweede medaille in drie dagen een punt achter de NK-week. Daarmee kan de 23-jarige renner van Trek-Segafredo tevreden zijn. “Het is heel mooi. Jammer dat ik niet met een trui wegga, maar ik mag niet klagen”, vertelde hij na afloop van de wegrit in gesprek met WielerFlits.

Hoole voelde zich in het begin van de wegrit niet super. “Misschien had ik nog een beetje last van de tijdrit. Het was gelijk veel springen en heel intensief. Op een gegeven moment reden we met vijftien man weg. Dat was wel een beetje frustrerend, want de samenwerking was heel slecht en Jumbo-Visma mocht niet rijden omdat ze niet de juiste mannen vooraan hadden. Die renners konden er ook niets aan doen, want ze kregen het natuurlijk ook door vanuit de auto. Dat begreep ik ook wel.”

Toen Mike Teunissen en Pascal Eenkhoorn vooraan waren aangesloten, begon ook Jumbo-Visma mee te koersen. Op 26 kilometer van de finish viel Hoole van achteren aan en hij kreeg Eenkhoorn mee. “Eerlijk gezegd wist ik wel meteen dat we gingen strijden voor de overwinning. We hadden gelijk een gat en volgens mij gunden die gasten van Jumbo het Pascal ook heel erg. Ik voelde eigenlijk toen ik wegreed met Pascal dat hij iets sterker was. Bij mij was het beste eraf. Ik had heel veel meegezeten en veel aangevallen. Ik reed ook wel een beetje voor mijn podium.”

Nu neemt Hoole even gast terug. “Eerst een weekje rust en dan opbouwen met een hoogtestage in Livigno. Daarna rijd ik de Ronde van Polen. Ik zou de Benelux Tour rijden, maar die is afgelast. Het is dus nog onzeker in die periode welke wedstrijden ik ga rijden. Of er nu ruimte is voor een klein feestje? Ik denk het wel. Het is jammer dat ik geen trui heb, maar het was een heel goede week. Ook voor de ploeg. Vandaag waren we met twee man en tijdens de tijdrit natuurlijk ook. Bauke pakte daar heel mooi de overwinning en ikzelf was derde. Dat mag wel gevierd worden.”