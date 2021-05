Daan Hoeks vierde in Trofeo Matteotti

Daan Hoeks (21) heeft zondag in de Trofeo Matteotti een vierde plaats behaald. In het Toscaanse dorp Marcialla kwam de Nederlandse jongeling zes tellen later over de streep dan winnaar spurter Luca Colnaghi. Die laatste won vorig jaar nog twee etappes in de Giro d’Italia voor beloften. Later kwam hij in opspraak.

Nadat Colnaghi solo arriveerde in Marcialla, was het de beurt aan de rappe jongens om de resterende podiumplaatsen te bekleden. Mede door de lead-out van teamgenoot Jelte Krijnsen wist Hoeks naar een knappe vierde plek te spurten. Eerder dit seizoen werd Hoeks al veertiende en tiende in het shirt van Zappi Racing.

