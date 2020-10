Luca Colnaghi (21) voorlopig geschorst na positieve test op verboden stoffen maandag 12 oktober 2020 om 16:23

Belofterenner Luca Colnaghi is door zijn ploeg Zalf-Euromobil-Désirée Fior voorlopig geschorst. Bij 21-jarige Italiaan zijn vorige maand door anti-dopingorganisatie NADO Italia sporen van andarin, ostarine en metabolieten aangetroffen.

Volgens de U23-ploeg waarvoor Colnaghi uitkomt, zitten de verboden stoffen in voedingssupplementen die op ketonen gebaseerd zijn. Deze supplementen zijn op de markt verkrijgbaar en het gebruik is niet verboden. Zalf meldt dat Colnaghi de supplementen onafhankelijk van het team heeft genomen en er geen kwade bedoelingen mee heeft gehad.

Sterke Giro U23

De positieve test dateert van 13 september, toen Colnaghi het Italiaans beloftenkampioenschap reed. Hij werd toen derde. Twee weken daarvoor maakte Colnaghi nog indruk in de Giro d’Italia voor beloften, door twee etappes te winnen en een dag de leiderstrui te dragen.

De Zalf-ploeg zegt zelf volledig buiten deze dopingzaak te staan. Wel is in samenspraak met TNA, het Italiaanse anti-dopingtribunaal, besloten om Colnaghi voorlopig te schorsen. De ploeg heeft vertrouwen in de transparantie van de renner, die nu aan moet tonen dat hij geen misbruik heeft willen maken van het gebruik van de aangetroffen stoffen.