Cross-experts voorspellen: “Marianne Vos en Tom Pidcock worden wereldkampioen veldrijden”

Het Amerikaanse Fayetteville is aankomend weekend het epicentrum van de cross. Daar vindt namelijk het WK veldrijden 2022 plaats. WielerFlits besloot daarom om een aantal kenners in België en Nederland te raadplegen voor een pronostiek rondom de wereldkampioenschappen bij de elite mannen en vrouwen. Een groot deel daarvan hapte toe. De conclusie: bij de vrouwen staat het podium al zo goed als vast en er is weinig vertrouwen in Eli Iserbyt.

We vroegen al onze ondervraagden hun top-3 in te leveren en – als ze daarvoor openstonden – een korte onderbouwing mee te geven. Die lees je in het overzicht hieronder. Lars van der Haar en Marianne Vos durfden zich er niet aan te wagen. Datzelfde gold voor Richard Groenendaal bij de mannen (“Niet te zeggen”) en Laurens Sweeck bij de vrouwen. De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt liet het vanuit zijn perspectief liever in het midden. Reacties die de komende dagen nog binnenstromen, voegen we hieraan toe.

Mannen

Eli Iserbyt staat bovenaan in de UCI Ranking, hij stak de Wereldbeker al op zak en staat aan de leiding in het Superprestige-klassement. Je zou zeggen: alle reden om hem aan te wijzen als topfavoriet. Dat doen dan ook Vincent Baestaens, Jurgen Mettepenningen, Laurens Sweeck en bondscoach Sven Vanthourenhout. Er is echter veel meer vertrouwen voor Tom Pidcock, die door meer mensen wordt getipt als topfavoriet. Ook Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout zijn genoemd als titelfavoriet; Wout van Aert, Adrie van der Poel en Christoph Roodhooft zijn het eens over de Nederlander, Sanne Cant en Bart Wellens over de Belg.

Wout van Aert

Drievoudig wereldkampioen veldrijden van Jumbo-Visma

Lars van der Haar

Tom Pidcock

Michael Vanthourenhout

Thijs Al

Voormalig crosser en co-commentator NOS

Tom Pidcock

Eli Iserbyt

Lars van der Haar

“Ik verwacht dat het een mooie strijd wordt tussen deze drie mannen. Zoals we ook gezien hebben bij de Wereldbeker in Hulst. En dat uiteindelijk Pidcock iets beter voor de dag komt. Maar Lars van der Haar had drie doelen afgelopen jaar. EK, NK en WK, twee heeft hij er inmiddels al op zak!”

Vincent Baestaens

Crosser Deschacht-Group Hens-Maes en WK-deelnemer

Eli Iserbyt

Lars van der Haar

Michael Vanthourenhout

Sanne Cant

Drievoudig wereldkampioene, WK-deelneemster en renster IKO-Crelan

Michael Vanthourenhout

Laurens Sweeck

Toon Aerts

Mario De Clercq

Drievoudig wereldkampioen veldrijden en ploegleider Pauwels Sauzen-Bingoal

Michael Vanthourenhout

Tom Pidcock

Toon Aerts

Corné van Kessel

Crosser Tormans-Acrog en WK-deelnemer

Tom Pidcock

Lars van der Haar

Michael Vanthourenhout

Jeroen Koster

Cross-commentator NOS

Tom Pidcock

Lars van der Haar

Eli Iserbyt

“Dit zijn de compacte powerhouses van de cross. Pidcock heeft wel de meeste PK’s onder zijn motorkapje en op de lange MTB-achtige klim gaat hij laten zien wie de olympische kampioen van Tokio was. Lars profiteert van onrust bij de Belgen. Toon gaat zijn teamgenoot niet pareren voor zilver. Iserbyt zet dan alles op brons.”

Jurgen Mettepenningen

Teammanager Pauwels Sauzen-Bingoal

Eli Iserbyt

Michael Vanthourenhout

Tom Pidcock

Adrie van der Poel

Wereldkampioen veldrijden 1996 en mecanicien Alpecin-Fenix

Lars van der Haar

Tom Pidcock

Eli Iserbyt

“Het parcours is dor en snel. Bij beide categorieën zijn de geplaatste renners rap aan de finish. Maar het blijft natuurlijk gokken.”

David van der Poel

Crosser Alpecin-Fenix

Tom Pidcock

Lars van der Haar

Toon Aerts

“Ik denk dat Pidcock bij de mannen op dit parcours met deze omstandigheden en met zijn kwaliteiten van de weg in het voordeel is. En: hij hoeft in principe niet alleen te volgen.”

Christoph Roodhooft

Teammanager Alpecin-Fenix

Lars van der Haar

Tom Pidcock

Toon Aerts

Philip Roodhooft

Teammanager Alpecin-Fenix

Tom Pidcock

Michael Vanthourenhout

Toon Aerts

Laurens Sweeck

Crosser Pauwels Sauzen-Bingoal en WK-deelnemer

Eli Iserbyt

Tom Pidcock

Toon Aerts

Jeroen Vanbelleghem

Cross-commentator Eurosport

Tom Pidcock

Eli Iserbyt

Lars van der Haar

Sven Vanthourenhout

Bondscoach veldrijden België

Eli Iserbyt

Lars van der Haar

Michael Vanthourenhout

Erwin Vervecken

Drievoudig wereldkampioen veldrijden en UCI-medewerker

Tom Pidcock

Michael Vanthourenhout

Eli Iserbyt

“Pidcock heeft ruimte zat om na een vaak mindere start op te schuiven. Hij heeft ook nog de meeste kans op overcompensatie ten opzichte van zijn concurrenten.”

Bart Wellens

Tweevoudig wereldkampioen veldrijden en ploegleider Tormans-Acrog

Tom Pidcock

Laurens Sweeck

Toon Aerts

“Pidcock is nog verbeterd na Hoogerheide, denk ik. En hij gaat niet dezelfde fout maken door te snel te willen vertrekken. Op deze droge omloop zie ik een sterke Sweeck een mooie uitslag rijden. En vechter Toon Aerts kan dit ook. Ik zet geen Eli op het podium omdat ik denk dat hij te zeker van zijn zaak is en misschien wel omdat hij onderuitgaat van stress in de cross, wat nog gebeurd is dit jaar. Maar hij is wel heel sterk!”

Vrouwen

Als we het WK veldrijden voor vrouwen op papier hadden moeten afdoen, dan is de rekensom vrij simpel. Liefst zes keer komt hetzelfde podium naar voren: Marianne Vos wint voor Lucinda Brand en Blanka Kata Vas. Beide Nederlandse dames zijn bij vrijwel iedereen de topfavoriet. De derde van zaterdag wisselt her en der, maar alle experts zijn het roerend met elkaar eens: Marianne Vos zal zich opnieuw tot wereldkampioen kronen en als zij daarin niet slaagt, mag Lucinda Brand zeggen dat ze haar regenboogtrui met succes verdedigd heeft. Erwin Vervecken en Jeroen Vanbelleghem verwachten Brand op het hoogste treedje.

Wout van Aert

Drievoudig wereldkampioen veldrijden van Jumbo-Visma

Marianne Vos

Lucinda Brand

Blanka Kata Vas

Thijs Al

Voormalig crosser en co-commentator NOS

Marianne Vos

Lucinda Brand

Clara Honsinger

“Vos en Brand gaan het elkaar erg lastig maken. Maar ik verwacht een herhaling van het NK.”

Vincent Baestaens

Crosser Deschacht-Group Hens-Maes en WK-deelnemer

Marianne Vos

Lucinda Brand

Blanka Kata Vas

Sanne Cant

Drievoudig wereldkampioene, WK-deelneemster en renster IKO-Crelan

Marianne Vos

Lucinda Brand

Blanka Kata Vas

Mario De Clercq

Drievoudig wereldkampioen veldrijden en ploegleider Pauwels Sauzen-Bingoal

Marianne Vos

Lucinda Brand

Clara Honsinger

Richard Groenendaal

Wereldkampioen veldrijden 2000

Marianne Vos

Blanka Kata Vas

Lucinda Brand

Corné van Kessel

Crosser Tormans-Acrog en WK-deelnemer

Marianne Vos

Lucinda Brand

Ceylin del Carmen Alvarado

Jeroen Koster

Cross-commentator NOS

Marianne Vos

Lucinda Brand

Maghalie Rochette

“Brand is constant en sterk, maar Vos is van ultieme pieken. Zeker op deze omloop. Hard en snel met een lange klim. Lucinda rijdt Marianne er nergens af, maar andersom kan dat wel. Zoals op het NK. En anders is Vos de snelste in de sprint. Rochette traint al heel lang op het parcours en gaat verrassen op het podium. Speelt mee dat Annemarie Worst en Denise Betsema er niet zijn, natuurlijk.”

Jurgen Mettepenningen

Teammanager Pauwels Sauzen-Bingoal

Marianne Vos

Lucinda Brand

Blanka Kata Vas

Adrie van der Poel

Wereldkampioen veldrijden 1996 en mecanicien Alpecin-Fenix

Marianne Vos

Blanka Kata Vas

Lucinda Brand

“Het parcours is dor en snel. Bij beide categorieën zijn de geplaatste renners rap aan de finish. Maar het blijft natuurlijk gokken.”

David van der Poel

Crosser Alpecin-Fenix

Marianne Vos

Lucinda Brand

Blanka Kata Vas

“Ik denk dat Vos bijna onmogelijk te kloppen zal zijn, een beetje om dezelfde redenen als Pidcock. Op dit parcours met deze weersomstandigheden, hoeft ze alleen de volgen. Ze is veruit de snelste.”

Christoph Roodhooft

Teammanager Alpecin-Fenix

Marianne Vos

Lucinda Brand

Sanne Cant

Philip Roodhooft

Teammanager Alpecin-Fenix

Marianne Vos

Blanka Kata Vas

Ceylin del Carmen Alvarado

Jeroen Vanbelleghem

Cross-commentator Eurosport

Lucinda Brand

Marianne Vos

Ceylin del Carmen Alvarado

Sven Vanthourenhout

Bondscoach veldrijden België

Marianne Vos

Clara Honsinger

Lucinda Brand

Erwin Vervecken

Drievoudig wereldkampioen veldrijden en UCI-medewerker

Lucinda Brand

Marianne Vos

Ceylin del Carmen Alvarado

“Brand en Vos zijn aan elkaar gewaagd. Brand zal nu even fit aan de start komen en het hoogteverschil gaat in haar voordeel zijn.”

Bart Wellens

Tweevoudig wereldkampioen veldrijden en ploegleider Tormans-Acrog

Marianne Vos

Lucinda Brand

Blanka Kata Vas

“Heb je Vos gezien in Hoogerheide? Ze was veel sterker dan de rest… Brand is de beste van het seizoen, maar ze is niet explosief genoeg om Vos te volgen. Vas moet op het podium eindigen om haar seizoen nog beetje kleur te geven.”

We vullen dit artikel in de loop van dit weekend aan als er nog reacties bij ons binnenkomen.