‘Renners willen Croix de Coeur op het laatste moment uit Giro-parcours schrappen’

Mogelijk wordt de dertiende etappe van de Giro d’Italia nog verder aangepast. Eerder werd wegens sneeuwval en lawinegevaar de klim van de Col du Grand Saint-Bernard ingekort en nu is er ook sprake van het mogelijk schrappen van de Croux de Coeur. Volgens Tuttobiciweb willen renners de klim van eerste categorie uit het parcours.

De Croix de Coeur is 15,5 kilometer lang en stijgt gemiddeld met 8,6%, maar door de regenval en kou wordt er gesproken over het schrappen van de klim met de top op 2.174 meter hoogte. Renners in de Giro d’Italia zouden de organisatie benaderd hebben om de col te schrappen, omdat er in de afdaling ijzige stukken zouden zijn. Bovendien zouden de weersomstandigheden niet verbeteren de komende uren.

Welke renners en welke ploegen pleiten voor de late parcourswijziging, is niet bekend.

Volgens Tuttobiciweb ligt de eventuele oplossing al voor de hand: na de beklimming van de Col du Grand Saint-Bernard zouden de renners afdalen naar de vallei en vanaf daar direct naar de finish in Crans Montana trekken.

