Critérium du Dauphiné: UAE Emirates met McNulty en Kristoff

UAE Emirates mikt in het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni) op een goed klassement met Brandon McNulty. Mocht een etappe uitdraaien op een sprint, dan is Alexander Kristoff de aangewezen man om voor succes te zorgen.

Verder komen we de naam van Joe Dombrowski tegen. De Amerikaanse klimmer won goed twee weken geleden nog een zware bergrit in de Giro d’Italia, maar moest al in de eerste week opgeven wegens een hersenschudding na een valpartij in rit vijf. Dombrowski is nu echter weer wedstrijdfit en meteen opgenomen in de selectie voor de Dauphiné.

Met Mikkel Bjerg heeft UAE Emirates ook nog een kandidaat-ritwinnaar voor de individuele tijdrit in de gelederen. De Colombiaanse berggeit Andrés Camilo Ardila, de Noorse allrounder Sven Erik Bystrøm en de Portugese hardrijder Ivo Oliveira vervolledigen de selectie.

Tadej Pogačar, vorig jaar nog vierde in het Critérium du Dauphiné, gaat dit jaar voor een alternatieve voorbereiding richting de Tour de France. De Sloveen geeft de voorkeur aan een hoogtestage in Sestriere en de Ronde van Slovenië.

Selectie UAE Emirates voor het Critérium du Dauphiné 2021 (30 mei-6 juni)

Andrés Camilo Ardila

Mikkel Bjerg

Sven Erik Bystrøm

Joe Dombrowski

Alexander Kristoff

Brandon McNulty

Ivo Oliveira