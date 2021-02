Critérium du Dauphiné 2021 kent bergetappes naar La Plagne en Les Gets

De ASO heeft het parcours van het Critérium du Dauphiné 2021 gepresenteerd. De Franse rittenkoers (30 mei-6 juni) kent een loodzwaar slot met drie aankomsten bergop. Na een aankomst in Le Sappey-en-Chartreuse op de laatste vrijdag, volgen in het laatste weekend bergetappes naar La Plagne en Les Gets.

Het achtdaagse programma werd vandaag in Lyon gepresenteerd. De openingsetappe rond Issoire wordt gekenmerkt door een lokaal circuit met twee heuveltjes. Daarnaast keert de individuele tijdrit op de vierde dag terug. Dit keer gaat het om een beproeving van 16,4 kilometer tussen Firminy en Roche-La-Molière. In 2020 werd de tijdrit geschrapt in de eenmalig ingekorte Dauphiné.

Het zwaartepunt van de Dauphiné zit hem duidelijk in het slot, als het peloton de Alpen aandoet. De etappe naar Le Sappey-en-Chartreuse kent in de finale de beklimming van de Col de Porte. Een dag later staat de bergrit naar het skioord La Plagne op het programma, met onderweg nog de Col de Pré en Cormet de Roseland. De slotklim is 17 kilometer an 7,5%.

Het sluitstuk voert de renners naar Les Gets. De slotetappe is 145 kilometer lang en gaat achtereenvolgens over de Col des Aravis, de Col de la Colombière, Côte de Châtillon en de Col de Joux Plane. Vanaf die klim van de buitencategorie gaat het in dalende lijn richting Morzine, waar de slotklim naar Les Gets begint.

Alpecin-Fenix bedankt voor wildcard

Alle negentien WorldTour-teams zijn verplicht om mee te doen aan het Critérium du Dauphiné. Alpecin-Fenix kreeg als beste ProTeam van 2020 automatisch een uitnodiging, maar heeft vriendelijk bedankt. De Belgische ploeg rijdt in aanloop naar de Tour de France wel de Ronde van Zwitserland. B&B Hotels en Arkéa-Samsic hebben wel een wildcard gekregen van de ASO.

Vorig jaar werd de Dauphiné ondanks de coronacrisis verreden in aanloop naar de Tour de France. De vijfdaagse werd gewonnen door Daniel Felipe Martínez van EF Education First.

Critérium du Dauphiné 2021 – Rittenschema

30/05, etappe 1: Issoire – Issoire (182 km)

31/05, etappe 2: Brioude – Saugues (173 km)

01/06, etappe 3: Langeac – Saint-Haon-Le-Vieux (172 km)

02/06, etappe 4: Firminy – Roche-La-Molière (16,5 km, ITT)

03/06, etappe 5: Saint-Chamond – Saint-Vallier (175,5 km)

04/06, etappe 6: Loriol-sur-Drôme – Le Sappey-en-Chartreuse (168 km)

05/06, etappe 7: Saint-Martin-Le-Vinoux – La Plagne (171,5 km)

06/06, etappe 8: La Léchère-les-Bains – Les Gets (147 km)

Etappe 1 Etappe 2 Etappe 4 Etappe 4 Etappe 5 Etappe 6 Etappe 7 Etappe 8