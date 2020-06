CPA reageert op kritiek: “We zijn onafhankelijk van de UCI” maandag 29 juni 2020 om 19:59

Secretaris generaal Laura Mora van rennersvakbond CPA heeft gereageerd op de kritiek die ruim 300 renners hebben geuit middels een petitie. Die renners eisen hervormingen van de organisatie die hen vertegenwoordigt, al voelen de betreffende renners dat niet zo. “Misschien praten jullie met de verkeerde renners”, zegt Mora in een uitgebreid gesprek met VeloNews.

“Er zijn veel renners die actief met ons meedoen en er zijn veel die waarderen wat we doen”, gaat ze verder. “Ik weet dat we niet perfect zijn en er zijn dingen die verbeterd kunnen worden, maar we doen ons best om alles wat de renners belangrijk vinden te doen. We proberen ze erbij te betrekken en we vragen ze om met ons te praten. In e-mails en Telegram-groepen. Maar als je niet de tijd neemt om die te lezen en met ons te praten, is het niet eerlijk om kritiek te uiten.”

‘Niet aangestuurd door de UCI’

De kritiek dat de CPA vooral achter de UCI aanloopt en de wielerunie steunt, pareert Mora. “Dat betekent echt niet dat we altijd ‘ja’ zeggen tegen de UCI. We zijn onafhankelijk en worden niet aangestuurd door hen. We zijn blij dat de UCI er is, in het geval er problemen zijn met andere partijen en in het algemeen om hun steun te hebben in het beschermen van de renners.”

Volgens Velonews wil Mora niet ingaan op de zaak waarin het CPA de UCI steunde om één miljoen euro uit het WorldTour Fonds te halen. Met dat bedrag wordt naar verluidt de procedure betaald die loopt tegen Velon, een groep van verenigde WorldTour-teams. Veel renners begrijpen die actie niet, omdat hun ‘eigen’ vakbond daarmee instemde met een procedure tegen hun eigen werkgevers.

Geldproblemen bij het solidariteitsfonds

Wel bevestigt ze dat het solidariteitsfonds van het CPA met geldproblemen kampt. Uit dat ‘pensioenpotje’ ontvangen renners die stoppen tussen de 10.000 tot 15.000 euro. Volgens Mora heeft de rennersvakbond haar taak gedaan. Omdat steeds meer renners geld vragen uit dat fonds, zouden nieuwe inkomstenbronnen gevonden moeten worden. Het CPA zou een deel van het algemene budget gebruikt hebben om betalingen van het solidariteitsfonds te doen.

Afgelopen week werd bekend dat meer dan 300 renners, onder aanvoering van Nederlanders Stef Clement en Luuc Eisinga, hervormingen eisen van het CPA. Zij voelen zich niet genoeg gehoord en willen meer inspraak. Deze week is er een online vergadering waarin geprobeerd zal worden nader tot elkaar te komen.