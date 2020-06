Meer dan 300 profs eisen hervorming rennersvakbond CPA vrijdag 26 juni 2020 om 14:58

Een groot deel van het mannelijke wielerpeloton eist hervormingen van rennersvakbond CPA. Volgens CyclingOpinions hebben al meer dan 325 renners een petitie ondertekend die om hervormingen vraagt. De renners, waaronder Chris Froome en Robert Gesink, voelen zich niet genoeg gehoord door de vakbond.

CPA ‘steunt’ zaak van UCI tegen Velon

Een van de dingen die de renners dwarszit is de zaak waarin de UCI lijnrecht tegenover Velon staat. Velon zegt te worden tegengewerkt door de UCI in de ontwikkeling van onder meer de Hammer Series en is naar de Europese Commissie gestapt wegens machtsmisbruik. De wielerunie heeft één miljoen euro uit het WorldTour Fonds gehaald om te procederen, en daar heeft rennersvakbond CPA mee ingestemd. En dat is tot ongenoegen van een groot deel van de renners, want het CPA steunt daarmee een procedure tegen de ploegen van de renners.

Daarnaast schijnt het solidariteitsfonds van het CPA, waaruit renners die met pensioen gaan een bedrag van 10.000 tot 15.000 euro ontvangen, bijna failliet zijn. De renners willen graag duidelijkheid over dat fonds, net als dat ze graag eerlijk stemrecht zouden willen. Tijdens het WK 2018 werd Gianni Bugno herkozen, terwijl David Millar zich ook kandideerde. Er kon alleen lijfelijk gestemd worden, niet digitaal.

Stef Clement en Luuc Eisenga

Dat stuit een groot deel van de renners tegen de borst. Oud-wielrenner Stef Clement en voormalig AIGCP-directeur Luuc Eisenga zijn opgestaan om een coalitie te vormen. Nadat meerdere renners uit Nederland en België zich al aansloten, wordt de groep steeds groter met renners uit Angelsaksische hoek en uit Frankrijk, Italië en Spanje. Onder meer Nicolas Roche, Matej Mohoric, Jasper Stuyven, Sam Bewley, Jos van Emden, Koen de Kort en enkele zaakwaarnemers waren aanwezig bij een video-meeting.

De renners eisen snel hervormingen en een sterkere en duidelijkere stem. Namens de coalitie heeft Eisinga al gesproken met CPA-voorzitter Bugno en secretaris Laura Mora. De vakbond zegt open te staan voor gesprekken. Er schijnt komende week een online vergadering te zijn, maar daar zijn de renners niet persoonlijk voor uitgenodigd. Zij ontdekten dat via de CPA-site, aldus CyclingOpinions.