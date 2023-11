donderdag 23 november 2023 om 13:05

CPA en AIGCP komen tot akkoord: minimumlonen bij mannen gaan omhoog

Goed nieuws voor de mannelijke profwielrenners. Rennersvakbond CPA en de AIGCP – de belangenvereniging voor professionele wielerploegen – zijn het eens over een verhoging van het minimumloon.

Het huidige akkoord werd in 2019 gesloten, maar de nieuwe overeenkomst is van toepassing voor de jaren 2024 en 2025. Deze verhoging van het minimumloon geldt alleen voor de mannelijke profwielrenners.

Binnen het mannenwielrennen zijn de CPA en de AIGCP namelijk verantwoordelijk voor het al dan niet verhogen van het minimumloon, bij het vrouwenwielrennen heeft de internationale wielerunie UCI het (laatste) woord.

De UCI kwam eind vorig jaar wel met nieuwe regels voor het vrouwenwielrennen, onder meer op het gebied van het minimumloon. Het minimumsalaris voor WorldTour-rensters steeg in 2023 van 27,500 euro naar 32,102 euro. In 2024 moet dit op 35,000 euro liggen, in 2025 op 38,000 euro.

De UCI wil het minimumloon op den duur gelijktrekken met dat van de mannen. Continentale vrouwenploegen hoeven overigens geen minimumloon aan hun rensters uit te keren.