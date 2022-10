UCI komt met nieuwe regels voor vrouwenwielrennen, minimumlonen gaan omhoog

De UCI gaat de nodige veranderingen doorvoeren in het vrouwenwielrennen. Naast dat de maximale afstanden van de WK’s gewijzigd worden, gaat in 2023 bijvoorbeeld het minimumsalaris omhoog en wordt de status van ‘neo-prof’ geïntroduceerd. De meeste wijzigingen gaan op 1 november in.

Het minimumsalaris voor WorldTour-rensters stijgt komend jaar van 27,500 euro naar 32,102 euro. In 2024 moet dit op 35,000 euro liggen, in 2025 op 38,000 euro. De UCI wil het minimumloon op den duur gelijktrekken met dat van de mannen. Continentale vrouwenploegen hoeven overigens geen minimumloon aan hun rensters uit te keren.

Ondertussen komt er dus ook een officiële categorie voor neo-profs, zoals we die ook kennen uit het mannenwielrennen. Om als zodanig geclassificeerd te worden, moet een renster onder de 23 jaar oud zijn in het jaar dat haar contract start. De rensters die op 1 januari 2023 prof worden, houden hun status als neo-prof tot eind 2024. Wordt iemand prof na 1 juni 2023, dan blijft de status behouden tot eind 2025.

Grotere ploegen

De nieuwe status heeft enkele concrete gevolgen. Zo ligt het minimumloon van neo-profs in de WorldTour lager dan die van andere profs en bieden neo-profs de mogelijkheid voor ploegen om hun teams uit te breiden. Op het moment mag een team maximaal twintig rensters in de selectie hebben, maar met één neo-prof in de ploeg, schuift dit op naar 21 rensters. Met twee of meer neo-profs mag het rooster 22 namen bevatten.

Dit kan belangrijk zijn, omdat deelname in WorldTour-wedstrijden verplicht wordt voor de ploegen. Bovendien moeten in meerdaagsen van zes ritten of meer minimaal zeven rensters starten. In alle wedstrijden mogen ploegen vanaf 2023 ook twee in plaats van een volgwagen in koers hebben.

Opleidingsploegen

Ondertussen krijgen WorldTour-teams ook officieel de mogelijkheid om een opleidingsploeg voor beloftes op te starten. De financiële zaken moeten dan door hetzelfde kantoor afgehandeld worden, en uit de shirts en namen moet een ‘gedeelde identiteit’ blijken. In tegenstelling tot bij de mannen, mogen de WorldTour-teams bij de vrouwen geen rensters uit de opleidingsploeg ‘lenen’ en als gastrensters laten aantreden.